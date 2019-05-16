Скандальные назначения: за что Порошенко наградил личного охранника

Пятый президент Украины Петр Порошенко не бросает борьбу за власть и хочет получить высокий результат на парламентских выборах.

Об этом в эфире 24 канала сказал главный редактор Цензор.net Юрий Бутусов.

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По его словам, просчитывает, каким образом он может принять участие в выборах 2024 года. Уровень его амбиций после поражения на выборах не снизился, а наоборот. Поэтому он заинтересован в том, чтобы усиливать свои позиции во власти, силовых структурах.

Назначения разные, их все нельзя называть политическими, там есть и нормальные. Всегда так делают – в указ вносят людей относительно которых нет споров и все понимают, что это нужно сделать, потому что они заслужены. И вместе с ними и сомнительные назначения, а есть и такие, которые вызывают отвращение,

– отметил журналист.

По его мнению, наиболее негативным "героем" является начальник личной охраны президента Юрий Федоров, которого перевели в военную разведку. Через неделю "службы" там в Министерстве обороны представили его как генерала-лейтенанта.



Юрий Федоров

До этого он был генерал-майором государственной охраны. Это относительно небольшое подразделение, которое возглавляет Валерий Гелетей, который от Виктора Ющенко за четыре года президентства получил четыре генеральских звания.

И такая же ситуация с Федоровым, он доверенное, приближенное лицо к Порошенко, как мы знаем от Александра Онищенко.

Депутат-беглец Александр Онищенко, по словам гостя программы, был замешан в коррупционных схемах. Он написал книгу, в которой рассказал, как передавал деньги действующему главе государства через личного охранника.

Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 15 апреля 2019 года