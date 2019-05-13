Аванс "своим" людям или сохранение влияния: почему Порошенко раздает награды

Действующий президент в последние недели обильно раздает награды и звания, но в основном, "своим людям". Оказалось, что награжденные государственными званиями и орденами не всегда имеют проукраинскую позицию.

Зачем гарант делает такие "подарки" – разбирались журналисты 24 канала.

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Воинские звания от Порошенко

Громкие награды, назначения и воинские звания – в последние дни на президентском посту Петр Порошенко одаривает, повышает и отмечает. Погоны и награды раздают сотнями, порой – даже тайно.

Так, генерал-полковника получил скандальный глава отдела К Службы безопасности Украины Павел Демчина. Он должен бороться с коррупцией, а вместо этого – сам стал фигурантом коррупционной истории. Так как, несмотря на скромные доходы, жена Демчины имеет элитные особняки и машины.



Павел Демчина

И вот вместо расследования источников незаконного обогащения или увольнения – тайным указом Павел Демчина получает повышение.

Я не знаю, что должно быть в голове у человека, который награждает таким высоким званием Павла Демчину. Вместо увольнения, символ коррупции в СБУ получает высокое звание,

– сказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Только в мае Порошенко одним махом раздал 24 генеральских звания военным, пограничникам и силовикам. Так, генерал-лейтенанта получил Николай Шевцов – человек, непосредственно отвечавший за охрану складов с боеприпасами, которые за время войны трижды горели и взрывались.

Государственные награды от Порошенко

Указом президента за 4 мая высокие государственные награды получили сразу 273 человека. И среди них тоже немало странных персонажей.

Орден "За заслуги" получил скандальный застройщик Игорь Лысов. Его пасынок в 2009 году с ножом напал на водителя поливочной машины в Киеве, но дело не дошло до суда. А сам Лысов обещал построить в Киеве храм Украинской автокефальной церкви, а вместо этого передал его Московскому патриархату.



Игорь Лысов

Еще одну награду "За заслуги" получил от президента вообще российский общественный деятель Василий Дума, которого Кремль использовал для дискредитации украинского движения.

Кроме наград, в последний момент позаботился президент и о назначениях. На днях назначил нового члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания – органа, который раздает и отбирает лицензии радиостанциям и каналам. На место Юрия Артеменко, каденция которого подходила к концу, президент поставил сотрудника своей Администрации – журналиста Владимира Горковенко.

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Увольнения и назначения в последние недели провел Президент и в силовом блоке. К тому же, 6 мая Порошенко назначил нового командующего Операции объединенных сил – генерал-лейтенанта Александра Сирского. А 7 мая уволил командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова. Исполнять его обязанности пока будет заместитель Николай Балан.

Почему Порошенко раздает награды скандальным чиновникам

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов рассказал, что много раз Порошенко указывали на недостатки в организации Службы безопасности Украины относительно невыполнения указаний и программы хранения боеприпасов, но он все равно сделал такие скандальные назначения.

Порошенко видит себя в политике. Он почему-то думает, что его переизберут в парламент. И все эти звания в своем большинстве – это аванс людям, которые остаются у власти и которые должны его там защищать,

– заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Между тем эксперт Александр Солонтай отметил, что Порошенко нужно медиавлияние, так как впереди выборы в Верховную Раду. "Хотя после этого дискуссия продолжится, потому что новоизбранный президент Зеленский сможет ротировать членов Нацсовета, ведь он тоже заинтересован в том, чтобы влиять на собственное пространство", – добавил он.

По словам Бутусова, такой внеочередной "звездопад" (назначения и награды, – 24 канал) – это политические события, связанные с тем, что действующий президент Порошенко покидает свою должность, поэтому он хочет напоследок как-то отблагодарить людей из своей команды.