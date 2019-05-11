Зеленский может отменить ряд последних кадровых назначений Порошенко

После инаугурации команда Владимира Зеленского пересмотрит "одиозные решения" действующего гаранта Петра Порошенко по ряду кадровых назначений, которые состоялись в последние недели.

По мнению советника Зеленского Александра Данилюка, такая ротация на должностях накануне того, как администрация Порошенко заканчивает свою каденцию, получает меньше доверия у общества. Действия последнего в интервью Liga.net он охарактеризовал как "доживать по-новому".

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"Наша команда Зеленского отслеживает все назначения (Порошенко – 24 канал). Одиозные решения пересмотрим", – сказал Данилюк.

Он сообщил, что сейчас команда Зеленского проводит консультации с Центром противодействия коррупции, который возглавляет Виталий Шабунин, и другими общественными организациями относительно смены кадров.

Кроме того, намекнул, что готовится перезапуск набора судей Верховного Суда, недавно назначенных Порошенко, поскольку "добропорядочность последних вызвала вопрос".

"Судьи Верховного суда, которые были признаны непорядочными, это недопустимо. Расчет такой, что новый президент будет занят другими вопросами, не до этого", – отметил Данилюк.

Среди приоритетов первых 100 дней работы Зеленского Данилюк назвал:

борьбу с коррупцией : "У нас есть план перезапуска антикоррупционных органов";

: "У нас есть план перезапуска антикоррупционных органов"; наведение порядка в судебной системе : "Мы планируем запустить набор и аттестацию судей";

: "Мы планируем запустить набор и аттестацию судей"; реформу СБУ и создание Службы финансовых расследований . Предполагается, что последняя заберет часть функций в СБУ и Нацполиции.

. Предполагается, что последняя заберет часть функций в СБУ и Нацполиции. Ликвидацию налоговой милиции.

Сам Зеленский записал видеообращение к нардепам, призвав на ближайшем заседании проголосовать за 19 мая как дату его инаугурации. В том же видео он раскритиковал последние шаги Порошенко на посту президента. По его мнению, действующий гарант совершает необратимое. В качестве примера он привел такие его шаги:

"Но я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит, я готов подставить плечо, а сам держит две фиги в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле – завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт. Но не Порошенко, он никак не остановится: тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола", – резко высказался Зеленский в видео.

Когда состоится инаугурация Зеленского?

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей, а уже 3 мая официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" их опубликовало. Согласно закону, не позднее чем через 30 дней должна состояться инаугурация новоиспеченного гаранта, то есть до 3 июня.



В команде Зеленского ранее заявляли, что инаугурация должна состояться как можно раньше (вероятными датами они называли 28 или 30 мая), ибо в таком случае сможет распустить парламент. Правда, через некоторое уже начали настаивать на 19 мая. Однако конкретная дата проведения инаугурации станет известной только после того, как ее определит Верховная Рада или сам председатель парламента. Ближайшее пленарное заседание по этому вопросу должно состояться с 14 по 17 мая. Спикер Парубий уверял, что будет делать все, чтобы это произошло как можно быстрее, поэтому дату инаугурации Зеленского Рада может объявить уже 14 мая.





Инаугурация Зеленского: инфографика