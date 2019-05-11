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      Зеленський може скасувати низку останніх кадрових призначень Порошенка

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      Петро Порошенко і Володимир Зеленський
      Петро Порошенко і Володимир Зеленський / Getty Images

      Після інавгурації команда Володимира Зеленського перегляне "одіозні рішення" чинного гаранта Петра Порошенка стосовно низки кадрових призначень, які відбулись в останні тижні.

      На думку радника Зеленського Олександра Данилюка, така ротація на посадах напередодні того, як адміністрація Порошенка закінчує свою каденцію, отримує менше довіри у суспільства. Дії останнього в інтерв'ю Liga.net він охарактеризував як "доживати по-новому".

      Читайте також: Як Зеленський буде обирати кандидатів на головні посади в Україні

      "Наша команда Зеленського відстежує всі призначення (Порошенка – 24 канал). Одіозні рішення переглянемо", – сказав Данилюк. 

      Він повідомив, що нині команда Зеленського проводить консультації з Центром протидії корупції, який очолює Віталій Шабунін, та іншими громадськими організаціями стосовно зміни кадрів. 

      Крім того, натякнув, що готується перезапуск набору суддів Верховного Суду, нещодавно призначених Порошенком, оскільки "добропорядність останніх викликала запитання". 

      "Судді Верховного суду, які були визнані непорядними, це неприпустимо. Розрахунок такий, що новий президент буде зайнятий іншими питаннями, не до цього", – зазначив Данилюк.

      Серед пріоритетів перших 100 днів роботи Зеленського Данилюк назвав:

      • боротьбу з корупцією: "У нас є план щодо перезапуску антикорупційних органів";
      • наведення ладу в судовій системі: "Ми плануємо запустити набір та атестацію суддів";
      • реформу СБУ і створення Служби фінансових розслідувань. Передбачається, що остання забере частину функцій в СБУ і Нацполіції.
      • ліквідацію податкової міліції.

      Сам Зеленський записав відеозвернення до нардепів, закликавши на найближчому засіданні проголосувати за 19 травня як дату його інавгурації. У тому ж відео він розкритикував останні кроки Порошенка на посту президента. На його думку, чинний гарант коїть незворотне. Як приклад він навів такі його кроки:

      "Але я розумію, що марно щось говорити людини, яка каже, я є готовим підставити плече, а саме тримає дві дулі в кишені. Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі – завтра додому, валізи спаковано, номер вже прибрали, і нормально вихована людина чекає на трансфер до аеропорту. Але не Порошенко, він ніяк не зупиниться: тягне рушники, тапочки та бере все підряд зі шведського столу", – різко висловився Зеленський у відео.

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців, а вже 3 травня офіційне видання Верховної Ради "Голос України" їх опублікувало. Відповідно до закону, не пізніше ніж за 30 днів має відбутися інавгурацію новоспеченого гаранта, тобто до 3 червня.

      У команді Зеленського раніше заявляли, що інавгурація має відбутися якомога раніше (імовірними датами вони називали 28 або 30 травня), бо той у такому разі матиме змогу розпустити парламент. Щоправда, за деякий вже почали наполягати на 19 травня. Проте конкретна дата проведення інавгурації стане відомою лише після того, як її визначить Верховна Рада або сам голова парламенту. Найближче пленарне засідання з цього питання має відбутися з 14-го по 17 травня. Спікер Парубій запевняв, що робитиме все, аби це відбулося якнайшвидше, відтак дату інавгурації Зеленського Рада може оголосити вже 14 травня.


      Інавгурація Зеленського: інфографіка

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський Олександр Данилюк
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