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      Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко

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      Петр Порошенко раздал генеральские погоны
      Петр Порошенко раздал генеральские погоны / Фото из открытых источников

      Указом президента №204/2019 от 8 мая звание генерал-майора СБУ получил полковник Сергей Коваленко – заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности.

      СБУ на майские праздники получило всего 1 генеральское звание от президента. Для сравнения – Госпогранслужба – шесть генеральских званий, ВСУ – 17. Почему же не контрразведчик получил генерала, не департамент защиты национальной государственности, а именно Коваленко?

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      По распределению обязанностей, Коваленко занимался борьбой с коррупцией на таможне. Его самой важной операцией, за которую Порошенко дал ему генерала, по данным источника Цензор.Нет, стало документирование деятельности и.о. главы ДФС Мирослава Продана.

      Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман с момента прихода на должность взял в свои руки таможню, и в 2018 году у Гройсмана произошел острый конфликт с Порошенко. Премьер-министр принял решение о допуске в таможенную зону для борьбы с контрабандой подразделений МВД – по сути Гройсман противопоставил влиянию Порошенко на таможне влияние Авакова. 13 июня Гройсман заявил о давлении на него сотрудников СБУ прямо на заседании Кабмина:

      Презираю тех, кто разрушает основу нашей экономики: кто крышует нелегальный бизнес, контрабанду, доступ товаров к украинским рынкам, носит погоны и является работником правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, позиции и непреклонность. Знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра и правительства.

      Гройсман і Порошенко
      Петр Порошенко и Владимир Гройсман

      Беспокоился премьер-министр не зря. Под руководством Коваленко была проведена операция по внедрению агентуры в ближайшее окружение Продана, включая его семью, СБУ также получила доступ к телефону Продана и всей его переписке за несколько лет, где было зафиксировано сколько и куда передавалось денег, и что Продан сразу после назначения в ДФС купил две виллы в Турции. Контакты Продана с премьером в переписке тоже есть.

      Как только в руках Порошенко оказался такой мощнейший компромат, Гройсман пошел на переговоры. Конфликт был урегулирован, они снова договорились, но президент смог вести переговоры с позиции силы. Продана премьер уволил, но назначил по рекомендации Продана нового и.о. главы ДФС Власова. Гройсман выступил на форуме Порошенко и поддержал его выдвижение кандидатом в президенты. Дело Продана передали в НАБУ, но теперь обвинения по нему выдвинуть трудно, так как Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении, по которой возбуждалось дело. Да и проблемы возникли внезапно с легализацией материалов по Продану – тут ведь процессуальное оформление имеет большое значение. Так что Продан на свободе, у него все в порядке.

      Но вот результат – теперь Коваленко единственный из сотрудников СБУ получает генерала.

      Трудно сказать, чего добивался Петр Алексеевич этим званием. С одной стороны, это престиж, ведь Коваленко получил звание, которое позволяет занимать самые высокие должности в СБУ. С другой стороны, есть ли перспективы у борца с коррупцией на таможне, получившего генерала от Порошенко, получить высокую должность при президенте Зеленском? Выглядит маловероятно.

      Что ж, посмотрим...

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Петро Порошенко Володимир Гройсман СБУ Мирослав Продан Контрабанда
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