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      Аванс "своїм" людям чи збереження впливу: чому Порошенко роздає нагороди

      61 Читать новость на русском

      Чинний президент в останні тижні рясно роздає нагороди та звання, але переважно, "своїм людям". Але виявилося, що нагороджені державними званнями, орденами не завжди мають проукраїнську позицію.

      Навіщо гарант робить такі "подарунки" – розбиралися журналісти 24 каналу.

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      Військові звання від Порошенка

      Гучні нагороди, призначення та військові звання – останні дні на президентській посаді Петро Порошенко обдаровує, підвищує та відзначає. Погони й нагороди роздають сотнями, часом – навіть таємно.

      Так, генерал-полковника отримав скандальний очільник відділу К Служби безпеки України Павло Демчина. Він мав би боротися з корупцією, а натомість – сам став фігурантом корупційної історії. Адже попри скромні доходи, дружина Демчини має елітні маєтки та машини.

      Павло Демчина
      Павло Демчина

      І от замість розслідування джерел незаконного збагачення чи звільнення – таємним указом Павло Демчина отримує підвищення.

      Я не знаю, що має бути в голові у людини, яка нагороджує таким високим званням Павла Демчину. Замість звільнення, символ корупції в СБУ отримує високе звання,
      – сказав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Лише у травні Порошенко одним махом роздав 24 генеральських звань військовим, прикордонникам та силовикам. Так, генерал-лейтенанта отримав Микола Шевцов – людина, яка безпосередньо відповідала за охорону складів з боєприпасами, що за час війни тричі горіли і вибухали.

      Державні нагороди від Порошенка

      Указом президента від 4 травня високі державні нагороди отримали одразу 273 людини. І серед них також чимало дивних персонажів.

      Орден "За заслуги" отримав скандальний забудовник Ігор Лисов. Його пасинок в 2009 році з ножем напав на водія поливальної машини в Києві, але справа не дійшла до суду. А сам Лисов обіцяв збудувати в Києві храм для Української автокефальної церкви, а натомість передав його Московському патріархату.

      Ігор Лисов
      Ігор Лисов

      Ще одну відзнаку "За заслуги" отримав від президента взагалі російський громадський діяч Василь Дума, якого Кремль використовував для дискредитації українського руху.

      Окрім нагород, в останній момент попіклувався президент і про призначення. Днями призначив нового члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення – органу, який роздає і відбирає ліцензії радіостанціям і каналам. На місце Юрія Артеменка, каденція якого добігала кінця, президент поставив працівника своєї Адміністрації – журналіста Володимира Горковенка.

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      Звільнення і призначення в останні тижні провів Президент і у силовому блоці. До того ж, 6 травня Порошенко призначив нового командувача Операції об'єднаних сил – генерал-лейтенанта Олександра Сирського. А 7 травня звільнив командувача Національної гвардії Юрія Аллерова. Виконувати його обов'язки поки буде заступник Микола Балан.

      Чому Порошенко роздає нагороди скандальним посадовцям

      Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов  розповів, що багато разів Порошенку вказували на недоліки в організації Служби безпеки України щодо невиконання вказівок та програми зберігання боєприпасів, але він все одно зробив такі скандальні призначення.

      Порошенко ще бачить себе в політиці. Він чомусь думає, що його переоберуть в парламент. І всі ці звання у своїй більшості – це аванс людям, які лишаються при владі і які мали б його там захищати,
      – заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Натомість експерт Олександр Солонтай наголосив, що Порошенкові потрібні медіавпливи, адже попереду вибори до Верховної Ради. "Хоча після цього дискусія продовжиться, тому що новообраний президент Зеленський зможе ротувати членів Нацради, адже він теж зацікавлений у тому, щоб впливати на власний простір", – додав він.

      За словами Бутусова, такий позачерговий "зорепад" (призначення та нагороди, – 24 канал) – це політичні події, пов’язані з тим, що чинний президент Порошенко залишає свою посаду, тому він хоче наостанок якось віддячити людям зі своєї команди

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Петро Порошенко Президент України Володимир Зеленський Новини політики Віталій Шабунін СБУ
      Джерело: 24 канал
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