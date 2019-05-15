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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Він готує підґрунтя для парламентських виборів, – Бутусов про роздачу посад Порошенком

      Що це було? 390 Читать новость на русском

      Шеф-редактор сайту "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у програмі "Що це було" розповів про те, чому Петро Порошенко роздає посади та які наслідки це матиме для Володимира Зеленського.

      Навіщо Петро Порошенко роздає посади

      – Його рівень амбіцій після поразки на виборах зовсім не впав, а навіть навпаки. Роздаючи посади, він готує підґрунтя для майбутніх парламентських виборів, тобто посилює свої позиції у владі та силових структурах. Насправді його призначення дуже різні. Наприклад, він призначив декількох дійсно хороших людей, але разом з тим до влади прийшли й ті, хто викликають занепокоєння з боку громадськості. 

      Читайте також: Сподіваюся, що Луценко добровільно складе свої повноваження, – радник Зеленського

      – На мою думку, найбільш безглуздими призначеннями були:

      1. Начальник особистої охорони президента Юрій Федоров, якого перевели до військової розвідки, а вже через тиждень він отримав звання генерал-лейтенанта. 
      2. Перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина, що відомий багатьма корупційними справами, за неофіційною інформацією, отримав звання генерал-полковника.

      Чи може новий президент змінити ситуацію

      – Звичайно, є певні процедури, які визначають надання дострокових звань. Це не стосується посад генералів, але, я думаю, що якісь кроки зробити можна. Скажімо, у випадку з Федоровим можна провести службове розслідування. Бо як людина, яка лише тиждень пропрацювала у новій структурі, могла одразу отримати підвищення? Що ж він такого зробив?

      Юрій Федоров
      Юрій Федоров

      Призначення суддів

      Нардеп та ведучий програми Сергій Лещенко повідомив, що 14 травня головою Конституційного суду стала Наталія Шаптала, яка працює в КС ще з часів екс-президента Віктора Януковича. Він додав, що у Конституційному суді, який вирішує багато важливих для України питань, залишилися судді Януковича, які у 2010 році дали екс-президенту додаткові повноваження, що дозволили йому узурпувати владу.

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      Більше – дивіться у програмі "Що це було?"

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Петро Порошенко Що це було? Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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