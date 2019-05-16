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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Для Зеленського бажано було лишити Шевчука головою Конституційного суду, – Лещенко

      867 Читать новость на русском
      Станіслав Шевчук
      Станіслав Шевчук / Фото з відкритих джерел

      14 травня голову Конституційного суду Станіслава Шевчука звільнили, а на його місце призначили Наталію Шапталу, яка працює в КС ще з часів екс-президента Віктора Януковича.

      Про це розповів народний депутат Сергій Лещенко у прямому ефірі 24 каналу.

      Більше про нову голову Конституційного суду Наталію Шапталу – читайте тут

      За словами Лещенка, цікавим є те, що в Конституційному суді, який вирішує багато важливих для України питань, залишилися судді Януковича, які в 2010 році дали екс-президенту додаткові повноваження, що дозволили йому узурпувати владу.

      Ці судді фактично є на гачку в Петра Порошенка, тому що він, ставши президентом, замість того, щоб їх звільнити, залишив працювати в цьому суді. Натомість Шевчука, який був близький до оточення Зеленського зняли,
      – заявив нардеп.

      Лещенко наголосив, що на його місце поставили суддю Шапталу внаслідок змови Порошенка з людьми Януковича, тому ми отримали ще один суд, на який не зможе впливати нова влада.

      "Бажаним сценарієм для Зеленського було лишити Шевчука на посаді голови Конституційного суду. Це інформація не "зсередини", це звичайний аналіз – краще було б нічого не змінювати", – підсумував Лещенко.

      Нова голова КС Наталія Шаптала
      Нова голова КС Наталія Шаптала

      Його колега, ведуча Євгенія Моторевська додала, що в Наталі Шептали закінчуються повноваження влітку цього року, тому будуть обиратися нові судді Конституційного суду.

      Як у Зеленського прокоментували звільнення Шевчука

      За словами радника Володимира Зеленського Руслана Рябошапки, відправлений у відставку глава Конституційного суду Станіслав Шевчук не сприймався на цій посаді іншими суддями КС.

      "Один з головних чинників – це особистісне неприйняття фігури Станіслава Шевчука як глави Конституційного суду іншими суддями КС. Багато суддів КС скаржилися на те, що самі процедури в КС здійснювалися не так, як це передбачено законом, а часто керувалися в ручному режимі головою суду, було багато інших процедурних порушень. Це все накопичувалося протягом певного періоду, і, врешті-решт, вилилося в таке рішення суддів КС ", – відповів Рябошапка.

      Що відомо про Станіслава Шевчука?Станіслав Шевчук – це український юрист, доктор юридичних наук, Суддя Європейського Суду з прав людини. 13 березня 2014 року його обрали за квотою Верховної Ради суддею Конституційного Суду України. 21 лютого 2018 року він посів посаду Голови Конституційного Суду України.

      Голова Конституційного суду Станіслав Шевчук з початку року потрапив одразу у кілька скандальних історій. Зокрема, саме йому закидають відповідальність за скасування статті про незаконне збагачення. Також кілька суддів звинуватили Шевчука у системних порушеннях законодавства та дисципліни. Лист із закликом піти з посади Голови судді адресували своїм колегам по КСУ.

      До того ж, журналісти програми "Схеми" з’ясували, що 13 березня Шевчук зустрічався з адвокатом олігарха Ігоря Коломойського, а паралельно представником Володимира Зеленського Андрієм Богданом. 18 квітня у порядку денному КСУ стояло питання скасування люстрації, як припускають у ЗМІ, після розголосу інформації про зустріч Богдана, який, до речі, потрапляє під неї, з Шевчуком – його відклали.

      14 травня Станіславу Шевчуку без його присутності висловили недовіру як голові Конституційного суду України. Рішення прийняли голосуванням, за недовіру висловилися більшість суддів. Згодом судді КС звільнили Шевчука з посади судді під час спецзасідання – це рішення підтримали 12 суддів.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 15 квітня 2019 року

       

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Судді Сергій Лещенко Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
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