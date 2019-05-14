Шевчука звільнили з посади голови та судді Конституційного суду

Станіславу Шевчуку без його присутності висловили недовіру як голові Конституційного суду України. Це трапилося на засіданні КС 14 травня – рішення прийняли голосуванням, за недовіру висловилися більшість суддів. Згодом судді КС звільнили Шевчука з посади судді під час спецзасідання: за таке рішення проголосували 12 суддів.

На засіданні Конституційного суду у вівторок, 14 травня, Станіслав Шевчук виступив проти розгляду висновку Комісії з питань регламенту та етики щодо можливих порушень з боку голови суду, пише "Дзеркало тижня". Натомість він запропонував суддям розглянути конституційність закону "Про очищення влади".

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Пропозицію Шевчука судді не підтримали, і тоді голова Конституційного суду покинув засідання. Утім, судді продовжили засідання і без участі Шевчука розглянули можливі порушення ним законодавства та суддівської етики.

Окрім того, судді звільнили Шевчука з посади судді під час спецзасідання. За таке рішення проголосували 12 суддів. Підставою для звільнення Шевчука з посади став висновок комісії з регламенту та етики, яка знайшла у його роботі системні та істотні порушення.

"Комісія дійшла висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного суду у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим і системним нехтуванням обов'язків, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України та виявило його невідповідність займаній посаді", – мовиться у документі.

Також у висновку комісії зазначають, що суддя та Голова Конституційного суду Шевчук здійнив такі порушення Конституції та законів України:



• видавав незаконні розпорядження,

• політизував діяльність Конституційного суду України та його голови,

• ігнорував права суддів,

• порушував конституційні гарантії.

Постанова Конституційного суду щодо звільнення Шевчука: документ

Ще однією з причин звільнення Шевчука може бути вплив на дії голови КС його рідного брата Рулава Одда (раніше мав ім’я Денис Шевчук). За інформацією Bihus.Info, останній "системно приїжджав до Станіслава Шевчука на роботу, впливав на кадрову політику, натомість голова суду для нього винаймав держдачу".

Зауважимо, що висловлення недовіри не передбачене законом "Про Конституційний Суд", як і право суддів звільняти свого голову. Існує єдина процедура дострокового звільнення голови суду: у разі подання ним відповідної заяви та підтримки колег. Шевчук не хоче залишати посаду голови, тож члени КС і вирішили взятись за його звільнення з посади судді загалом.

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Одразу після звільнення Шевчука судді Конституційного суду новим головю КС обрали Наталію Шапталу. Відповідно до закону, голову КС обирають лише на один трирічний термін. Щоправда, у вересні 2019 року спливає термін Шаптали на посаді судді КС, якого призначають на дев’ять років без права бути призначеним повторно.

До слова, 25 квітня на сайті Конституційного суду опублікували Заяву зборів суддів КС про неможливість зриву інавгурації. Зокрема, у документі нагадали, що відповідно до Конституції, приведення президента до присяги здійснює голова КСУ, але тут не вказано конкретну особу, що має виконати процедуру приведення президента до присяги, натомість ця стаття визначає посадову особу, яка проводить цю процедуру. Відповідно до закону, за відсутності голови Конституційного Суду його обов‘язки виконує заступник або найстарший суддя КС.

Зверніть увагу: Конституційний суд відклав розгляд скарг на Закон "Про очищення влади" – детально про це у матеріалі 24 каналу.

Хто такий Станіслав Шевчук? Юрист, доктор наук, суддя Європейського суду з прав людини від України в 2009-2012 роках. З 13 березня 2014 року його обрали за квотою Верховної Ради суддею Конституційного суду України, а 21 лютого 2018 року він став головою КСУ.