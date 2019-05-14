17:21
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Шевчука звільнили з посади голови та судді Конституційного суду

      8752 Читать новость на русском
      Шевчука звільнили з посади голови та судді Конституційного суду - новини
      Голові Конституційного суду Шевчуку висловили недовіру і звільнили з посади судді / "Закон і бізнес"

      Станіславу Шевчуку без його присутності висловили недовіру як голові Конституційного суду України. Це трапилося на засіданні КС 14 травня – рішення прийняли голосуванням, за недовіру висловилися більшість суддів. Згодом судді КС звільнили Шевчука з посади судді під час спецзасідання: за таке рішення проголосували 12 суддів.

      На засіданні Конституційного суду у вівторок, 14 травня, Станіслав Шевчук виступив проти розгляду висновку Комісії з питань регламенту та етики щодо можливих порушень з боку голови суду, пише "Дзеркало тижня". Натомість він запропонував суддям розглянути конституційність закону "Про очищення влади".

      Читайте також: Голову КСУ позбавили візи США через скасування статті про незаконне збагачення, – ЦПК

      Пропозицію Шевчука судді не підтримали, і тоді голова Конституційного суду покинув засідання. Утім, судді продовжили засідання і без участі Шевчука розглянули можливі порушення ним законодавства та суддівської етики.

      Окрім того, судді звільнили Шевчука з посади судді під час спецзасідання. За таке рішення проголосували 12 суддів. Підставою для звільнення Шевчука з посади став висновок комісії з регламенту та етики, яка знайшла у його роботі системні та істотні порушення.

      "Комісія дійшла висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного суду у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим і системним нехтуванням обов'язків, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України та виявило його невідповідність займаній посаді", – мовиться у документі. 

      Також у висновку комісії зазначають, що суддя та Голова Конституційного суду Шевчук здійнив такі порушення Конституції та законів України:

      • видавав незаконні розпорядження,
      • політизував діяльність Конституційного суду України та його голови,
      • ігнорував права суддів,
      • порушував конституційні гарантії.

      Постанова Конституційного суду щодо звільнення Шевчука: документ 

       

      Ще однією з причин звільнення Шевчука може бути вплив на дії голови КС його рідного брата Рулава Одда (раніше мав ім’я Денис Шевчук). За інформацією Bihus.Info, останній "системно приїжджав до Станіслава Шевчука на роботу, впливав на кадрову політику, натомість голова суду для нього винаймав держдачу". 

      Зауважимо, що висловлення недовіри не передбачене законом "Про Конституційний Суд", як і право суддів звільняти свого голову. Існує єдина процедура дострокового звільнення голови суду: у разі подання ним відповідної заяви та підтримки колег. Шевчук не хоче залишати посаду голови, тож члени КС і вирішили взятись за його звільнення з посади судді загалом. 

      Читайте також: Конституційний суд завдав удару кампанії Порошенка і швидко "поЗЕленів": шокуюче розслідування

      Одразу після звільнення Шевчука судді Конституційного суду новим головю КС обрали Наталію Шапталу. Відповідно до закону, голову КС обирають лише на один трирічний термін. Щоправда, у вересні 2019 року спливає термін Шаптали на посаді судді КС, якого призначають на дев’ять років без права бути призначеним повторно.

      До слова, 25 квітня на сайті Конституційного суду опублікували Заяву зборів суддів КС про неможливість зриву інавгурації. Зокрема, у документі нагадали, що відповідно до Конституції, приведення президента до присяги здійснює голова КСУ, але тут не вказано конкретну особу, що має виконати процедуру приведення президента до присяги, натомість ця стаття визначає посадову особу, яка проводить цю процедуру. Відповідно до закону, за відсутності голови Конституційного Суду його обов‘язки виконує заступник або найстарший суддя КС

      Зверніть увагу: Конституційний суд відклав розгляд скарг на Закон "Про очищення влади" – детально про це у матеріалі 24 каналу.

      Хто такий Станіслав Шевчук? Юрист, доктор наук, суддя Європейського суду з прав людини від України в 2009-2012 роках. З 13 березня 2014 року його обрали за квотою Верховної Ради суддею Конституційного суду України, а 21 лютого 2018 року він став головою КСУ. 

      blog_ava
      Верховна Рада обрала дату інавгурації Зеленського
      сьогодні
      47075
      Теги: Новини України Новини політики Конституційний суд Судді
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 14 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 788
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 41
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      452
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 251
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1330
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук