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      Шевчука уволили с должности председателя и судьи Конституционного суда

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      Шевчука уволили с должности главы судьи Конституционного суда - новости
      zib.com.ua / https://zib.com.ua/ua/130979-suddya_ksu_stanislav_shevchuk_naygolovnishoyu_garantieyu_nez.html

      Станиславу Шевчуку без его присутствия выразили недоверие как председателю Конституционного суда Украины. Это случилось на заседании КС 14 мая – решение приняли голосованием, за недоверие высказались большинство судей. Впоследствии судьи КС Шевчука уволили с должности судьи во время спецзаседания: за такое решение проголосовали 12 судей.

      На заседании Конституционного суда во вторник, 14 мая, Станислав Шевчук выступил против рассмотрения заключения Комиссии по вопросам регламента и этики относительно возможных нарушений со стороны председателя суда, пишет "Зеркало недели". Вместо этого он предложил судьям рассмотреть конституционность закона "Об очищении власти".

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      Предложение Шевчука судьи не поддержали, и тогда председатель Конституционного суда покинул заседание. Впрочем, судьи продолжили заседание и без участия Шевчука рассмотрели возможные нарушения им законодательства и судейской этики.

      Кроме того, судьи Шевчука уволили с должности судьи во время спецзаседания, сообщают Укринформ и Bihus.Info со ссылкой на собственные источники. За такое решение проголосовали 12 судей. Основанием для увольнения Шевчука с должности стало заключение комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения.

      "Комиссия пришла к выводу о наличии оснований для увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного суда в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и системным нарушением обязанностей, что является несовместимым со статусом судьи Конституционного суда Украины и выявило его несоответствие занимаемой должности", – говорится в документе.

      Также в заключении комиссии отмечают, что судья и председатель Конституционного суда Шевчук поднял такие нарушения Конституции и законов Украины:

      • издавал незаконные распоряжения,
      • политизировал деятельность Конституционного суда Украины и его председателя,
      • игнорировал права судей,
      • нарушал конституционные гарантии.

      Постановление Конституционного суда об увольнении Шевчука: документ

       

      Еще одной из причин увольнения Шевчука может быть влияние на действия председателя КС его родного брата Рулава Одда (ранее носил имя Денис Шевчук). По информации Bihus.Info последний "системно приезжал к Станиславу Шевчуку на работу, влиял на кадровую политику, а председатель суда для него снимал госдачу".

      Заметим, что выражение недоверия не предусмотрено законом "О Конституционном Суде", как и право судей увольнять своего председателя. Существует единая процедура досрочного увольнения председателя суда: в случае подачи им соответствующего заявления и поддержки коллег. Шевчук не хочет покидать пост главы, поэтому члены КС и решили взяться за его увольнение с должности судьи в целом.

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      Сразу после увольнения Шевчука судьи Конституционного суда новым председателем КС избрали Наталью Шапталу. Согласно закону, главу КС выбирают только на один трехлетний срок. Правда, в сентябре 2019 года истекает срок Шапталы на должности судьи КС, которого назначают на девять лет без права быть назначенным повторно.

      К слову, 25 апреля на сайте Конституционного суда опубликовали Заявление собрания судей КС о невозможности срыва инаугурации. В частности, в документе напомнили, что согласно Конституции, приведение президента к присяге осуществляет председатель КСУ, но здесь не указано конкретное лицо, которое должно выполнить процедуру приведения президента к присяге, зато эта статья определяет должностное лицо, которое проводит эту процедуру. Согласно закону, при отсутствии председателя Конституционного Суда его обязанности выполняет заместитель или старший судья КС.

      Обратите внимание: Конституционный суд отложил рассмотрение жалоб на Закон "Об очищении власти" – подробно об этом в материале 24 канала.

      Кто такой Станислав Шевчук?
      Юрист, доктор наук, судья Европейского суда по правам человека от Украины в 2009-2012 годах. С 13 марта 2014 года избран по квоте Верховной Рады судьей Конституционного суда Украины, с 21 февраля 2018 года – глава КСУ.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Конституционный суд Судьи
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