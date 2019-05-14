Новая глава Конституционного суда: что известно про Наталью Шапталу

Новым председателем Конституционного суда Украины судьи избрали Наталью Шапталу. Судья является специалисткой в области административного и уголовного права, имеет ряд научных публикаций по этим вопросам.

14 апреля председателю Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку выразили недоверие, а потом судьи вообще уволили его с должности судьи. В этот же день КС получил новую руководительницу – Шапталу.

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Биография председателя Конституционного суда Натальи Шапталы

Судья родом из Донецка является кандидатом юридических наук. До назначения председателем КС была судьей в этом суде.

Образование получила на юридическом факультете Алтайского государственного университета.

Работала на предприятиях Донецка электроконтроллером, инспектором отдела кадров, статистом.

Впоследствии стала юрисконсультом Донецкого металлургического завода имени Ленина.

После этого – стажером прокуратуры, помощником прокурора Ленинского района Донецка, помощником прокурора Донецка, старшим помощником прокурора Донецкой области.

В течение 1996-2002 годов Шаптала была судьей Ленинского районного суда Донецка. После этого 4 года – судьей Апелляционного суда Донецкой области.

2006-2010 годы – судья, первый заместитель председателя Донецкого апелляционного административного суда.

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В сентябре 2010 года съездом судей Украины Шаптала была назначена судьей Конституционного суда Украины. Присягу принесла 21 сентября.

Шаптала – специалист в области конституционного, административного, налогового и уголовного права. Имеет ряд научных публикаций по этим вопросам. Является соавтором учебного пособия "конституционное право Украины", научно практических комментариев к Бюджетному кодексу Украины и Налоговому кодексу Украины.

Замужем, имеет двух сыновей.



Шаплата с коллегой в Конституционном суде

Что известно о деньгах и имуществе судьи?

В своей декларации по 2018 год Шаптала указала, что в течение года получила 195 тысяч 233 гривны зарплаты за работу в КС. Информации об имуществе, недвижимости или авто в декларации нет.

При этом в 2015 году Шаптала декларировала, что является совладелицей квартиры в Киеве на 98 квадратных метров. В собственности судьи были драгоценные часы, кольцо, серьги и кулон. За год работы в КС в 2015 году Шаптала получила гораздо больше, чем в прошлом году – 300 тысяч 261 гривну. А в банке судья держала 30 тысяч долларов.

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Какие решения принимала Шаптала на должности судьи?

В августе 2010 года Шаптала была одной из тех судей, кто голосовал за возвращение Конституции Украины в редакции 1996 года. Благодаря этому решению КС тогдашний президент Украины Виктор Янукович получил гораздо больше полномочий, чем имел на момент своего избрания. Это очень способствовало ему в узурпации власти в Украине.

Главой судья пробудет недолго: уже в сентябре у нее закончатся полномочия. Ведь Шаптала является судьей КС с сентября 2010 года, поэтому, согласно закону "О Конституционном Суде Украины", срок ее полномочий истечет всего через несколько месяцев.