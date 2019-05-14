17:19
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Нова голова Конституційного суду: що відомо про Наталію Шапталу

      18484 Читать новость на русском
      Наталія Шаптала - біографія нової голови Конституційного суду
      Біографія голови Конституційного суду Наталії Шаптали / Focus.ua

      Новою головою Конституційного суду України судді обрали Наталію Шапталу. Суддя є спеціалісткою в галузі адміністративного і кримінального права, має низку наукових публікацій з цих питань.

      14 травня голові Конституційного суду України Станіславу Шевчуку висловили недовіру, а згодом судді узагалі звільнили його з посади судді. Цього ж дня КС отримав нову очільницю – Шапталу.

      Читайте також: Конституційний суд завдав удару кампанії Порошенка і швидко "поЗЕленів": шокуюче розслідування

      Біографія голови Конституційного суду Наталії Шаптали

      Суддя родом з Донецька є кандидатом юридичних наук. До призначення головою КС була суддею в цьому суді.

      Освіту здобула на юридичному факультеті Алтайського державного університету.

      Працювала на підприємствах Донецька електроконтролером, інспектором відділу кадрів, статистом.

      Згодом стала юрисконсультом Донецького металургійного заводу імені Леніна.

      Після цього – стажистом прокуратури, помічником прокурора Ленінського району Донецька, помічником прокурора Донецька, старшим помічником прокурора Донецької області.

      Протягом 1996-2002 років Шаптала була суддею Ленінського районного суду Донецька. Після цього 4 роки – суддею Апеляційного суду Донецької області.

      2006-2010 роки – суддя, перший заступник голови Донецького апеляційного адміністративного суду.

      Читайте також: Люстрація в Україні: Конституційний суд відклав розгляд скарг на Закон "Про очищення влади"

      У вересні 2010 року з'їздом суддів України Шаптала була призначена суддею Конституційного суду України. Присягу склала 21 вересня.

      Шаптала – фахівець у галузі конституційного, адміністративного, податкового та кримінального права. Має низку наукових публікацій з цих питань. Є співавтором навчального посібника "Конституційне право України", науково практичних коментарів до Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.

      Заміжня, має двох синів.

      Наталія Шаптала голова Конституційного суду біографія досьє
      Шаптала з колегою в Конституційному суді

      Що відомо про гроші і майно судді?

      У своїй декларації за 2018 рік Шаптала вказала, що протягом року отримала 195 тисяч 233 гривні зарплати за роботу в КС. Інформації про майно, нерухомість чи авто в декларації немає.

      При цьому у 2015 році Шаптала декларувала, що є співвласницею квартири в Києві на 98 квадратних метрів. У власності судді були коштовні годинник, каблучка, сережки та кулон. За рік роботи в КС у 2015 році Шаптала отримала набагато більше, ніж торік – 300 тисяч 261 гривню. А в банку суддя тримала 30 тисяч доларів.

      Читайте також: Звільнення голови Конституційного суду Шевчука: в суді розкрили причини

      Які рішення ухвалювала Шаптала на посаді судді?

      У серпні 2010 року Шаптала була однією з тих суддів, хто голосував за повернення Конституції України в редакції 1996 року. Завдяки цьому рішенню КС тодішній президент України Віктор Янукович отримав значно більше повноважень, аніж мав на час свого обрання. Це дуже сприяло йому в узурпації влади в Україні.

      Головою суддя пробуде недовго: вже у вересні у неї закінчаться повноваження. Адже Шаптала є суддею КС з вересня 2010 року, тож, відповідно до закону "Про Конституційний Суд України", строк її повноважень добіжить кінця всього за декілька місяців.

      blog_ava
      "Гра престолів" 8 сезон 6 серія: трейлер та нові промо-кадри епізоду
      сьогодні
      9201
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Конституційний суд Статті Судді
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 14 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 756
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 41
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      452
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 250
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1314
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук