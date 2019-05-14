Нова голова Конституційного суду: що відомо про Наталію Шапталу
Новою головою Конституційного суду України судді обрали Наталію Шапталу. Суддя є спеціалісткою в галузі адміністративного і кримінального права, має низку наукових публікацій з цих питань.
14 травня голові Конституційного суду України Станіславу Шевчуку висловили недовіру, а згодом судді узагалі звільнили його з посади судді. Цього ж дня КС отримав нову очільницю – Шапталу.
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Біографія голови Конституційного суду Наталії Шаптали
Суддя родом з Донецька є кандидатом юридичних наук. До призначення головою КС була суддею в цьому суді.
Освіту здобула на юридичному факультеті Алтайського державного університету.
Працювала на підприємствах Донецька електроконтролером, інспектором відділу кадрів, статистом.
Згодом стала юрисконсультом Донецького металургійного заводу імені Леніна.
Після цього – стажистом прокуратури, помічником прокурора Ленінського району Донецька, помічником прокурора Донецька, старшим помічником прокурора Донецької області.
Протягом 1996-2002 років Шаптала була суддею Ленінського районного суду Донецька. Після цього 4 роки – суддею Апеляційного суду Донецької області.
2006-2010 роки – суддя, перший заступник голови Донецького апеляційного адміністративного суду.
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У вересні 2010 року з'їздом суддів України Шаптала була призначена суддею Конституційного суду України. Присягу склала 21 вересня.
Шаптала – фахівець у галузі конституційного, адміністративного, податкового та кримінального права. Має низку наукових публікацій з цих питань. Є співавтором навчального посібника "Конституційне право України", науково практичних коментарів до Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.
Заміжня, має двох синів.
Шаптала з колегою в Конституційному суді
Що відомо про гроші і майно судді?
У своїй декларації за 2018 рік Шаптала вказала, що протягом року отримала 195 тисяч 233 гривні зарплати за роботу в КС. Інформації про майно, нерухомість чи авто в декларації немає.
При цьому у 2015 році Шаптала декларувала, що є співвласницею квартири в Києві на 98 квадратних метрів. У власності судді були коштовні годинник, каблучка, сережки та кулон. За рік роботи в КС у 2015 році Шаптала отримала набагато більше, ніж торік – 300 тисяч 261 гривню. А в банку суддя тримала 30 тисяч доларів.
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Які рішення ухвалювала Шаптала на посаді судді?
У серпні 2010 року Шаптала була однією з тих суддів, хто голосував за повернення Конституції України в редакції 1996 року. Завдяки цьому рішенню КС тодішній президент України Віктор Янукович отримав значно більше повноважень, аніж мав на час свого обрання. Це дуже сприяло йому в узурпації влади в Україні.
Головою суддя пробуде недовго: вже у вересні у неї закінчаться повноваження. Адже Шаптала є суддею КС з вересня 2010 року, тож, відповідно до закону "Про Конституційний Суд України", строк її повноважень добіжить кінця всього за декілька місяців.