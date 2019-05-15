Звільнення голови Конституційного суду Шевчука: в суді розкрили причини

Голову Конституційного суду Станіслава Шевчука звільнили з посади через 4 епізоди, у яких він скоїв порушення. За офіційними даними, суддю звільнили на підставі закону "Про Конституційний Суд України" та регламенту КС, проте самої суті звільнення не розкривали.

Більшість суддів КС 14 травня висловили недовіру Шевчуку як голові суду, а потім звільнили його з посади судді. Усе тому, що суддя скоїв суттєвий дисциплінарний проступок, грубо і системно нехтував обов'язками. Сам Шевчук назвав своє звільнення з посади "антиконституційним переворотом". Того ж дня судді обрали новою головою КС Наталію Шапталу.

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За що звільнили Шевчука: епізод перший

У липні 2018 року Шевчук видав низку розпоряджень про запровадження посад позаштатних радників глави Конституційного суду на громадських засадах, повідомили джерела в КС, пише DT.UA. Шевчук призначив на посади позаштатних радників конкретних осіб, що, за висновками комісії, "призвело до незаконного створення паралельної організаційної системи забезпечення діяльності голови КСУ".

Радники мали доступ до документів, що містять інформацію з обмеженим доступом. А ще на діяльність радників витрачались гроші з кошторису КС.

Другий епізод: заява Шевчука про присягу новообраного президента

В інтерв'ю 25 березня 2019 року Шевчук заявив, що керівник КС приймає присягу новообраного президента, якщо не буде обставин, що перешкоджають цьому.

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Ця заява судді Шевчука не має конституційно-правових підстав, не відповідає статусу судді і голови Конституційного суду, і за своїм змістом та спрямованістю є політичною,

– вважають у комісії.

Третій епізод: Шевчук проігнорував право суддів КС на публікацію їхньої думки

У червні 2018 року Шевчук проігнорував право суддів КС на опублікування окремої думки щодо акту суду. Окрім того, Шевчук сприяв позачерговій публікації акту суду до закінчення відповідного терміну.

Він особисто звернувся з листом до головного редактора газети "Голос України". У листі Шевчук просив опублікувати висновок КС раніше від передбаченого терміну. Через це судді не змогли скористатись правом на публікацію в офіційному друкованому виданні окремої думки будь-якого судді КС разом з актом суду.

Четвертий епізод: зловживання Шевчуком службовим становищем

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Суддя нібито довго блокував розгляд у КС подання депутатів, які вимагали визнати неконституційним звернення парламенту до РНБО про введення санкцій щодо телеканалів NewsOne і "112 Україна".

У висновку комісії мовиться, що допущені Шевчуком порушення вказують на те, що він скоїв суттєвий дисциплінарний проступок, грубо та систематично нехтував своїми обов'язками. А це є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України.