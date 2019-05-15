Чи вплине відсторонення голови КСУ на інавгурацію Зеленського?

Відсторонення від посади голови КСУ Станіслава Шевчука – стратегія дрібних капостей з боку чинної влади. Мета очевидна – відтермінувати інавгурацію Зеленського. Але новий голова КСУ є, тому немає проблеми проведення інавгурації.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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Порошенко і його оточення можуть займатися дрібним шахрайством, але є сумніви, що це вплине на кінцевий результат. Втім, це психологічний тиск, спроба максимально використати цей час для погіршення Зеленському умов вступу на пост. Порошенко діє за принципом: так не діставайся ти нікому. І це повністю закріплює делегітимізацію парламенту і системи органів влади,

– переконаний Петро Олещук.

За його словами, точно невідомо, як відсторонення Шевчука вплине на процес інавгурації Зеленського. Така ситуація конкретно законодавством не передбачена. Однак, зауважує Олещук, Шевчук вважає, що його відсторонили незаконно і оскаржуватиме рішення. А судовий процес може тривати довго.

Що відомо про інавгурацію Зеленського? Згідно з Конституцією України приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду. Станом на 14 травня у Верховній Раді вже були зареєстровані сім постанов щодо дати інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. Відповідні законопроекти внесли позафракційні нардепи Сергій Міщенко, Віктор Балога, Віталій Купрій і члени БПП Олександр Сугоняко та Сергій Каплін. Перші два пропонують провести захід 19 травня, третій – 20 і 26 травня, а представники фракції чинного президента – 19 травня та 1 червня. Фракція "Народний фронт" пропонує проведення інавгурації 28 травня.

Якщо після інавгурації Зеленський видасть указ про розпуск парламенту, то переважна більшість українців вітатимуть таке рішення,

– вважає Олещук.

Політолог не виключає, що до відсторонення голови КСУ може бути причетним Порошенко або його оточення. КСУ, за словами Олещука, завжди формувався при активній участі президента і використовувався як зручний інструмент впливу. Порошенко зробив усе, щоб максимально наситити КСУ лояльними до себе суддями.

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Чому відсторонили голову КСУ Станіслава Шевчука? Станіслава Шевчука звільнили з посади голови та судді Конституційного суду через те, що він скоїв суттєвий дисциплінарний проступок, грубо і системно нехтував обов'язками. Більшість суддів КС висловили недовіру Станіславу Шевчуку без його присутності. Перед цим Шевчук виступив проти розгляду висновку Комісії з питань регламенту та етики щодо можливих порушень зі свого боку.



Шевчук запропонував суддям розглянути конституційність закону "Про очищення влади". Але судді не підтримали таку пропозицію і голова КС покинув засідання. Шевчук назвав своє звільнення з посади "антиконституційним переворотом" і планує звернутися до суду і правоохоронних органів.



Новою головою Конституційного суду судді обрали Наталію Шапталу. Вона є спеціалісткою в галузі адміністративного і кримінального права, має низку наукових публікацій з цих питань.