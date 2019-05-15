Повлияет ли отстранение главы КСУ на инаугурацию Зеленского?

Отстранение от должности главы КСУ Станислава Шевчука – стратегия мелких пакостей со стороны действующей власти. Цель очевидна – отсрочить инаугурацию Зеленского. Но новый глава КСУ есть, поэтому нет проблемы проведения инаугурации.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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Порошенко и его окружение могут заниматься мелким мошенничеством, но есть сомнения, что это повлияет на конечный результат. Впрочем, это психологическое давление, попытка максимально использовать это время для ухудшения Зеленскому условий вступления на пост. Порошенко действует по принципу: так не доставайся ты никому. И это полностью закрепляет делегитимизацию парламента и системы органов власти,

– убежден Петр Олещук.

По его словам, точно неизвестно, как отстранение Шевчука повлияет на процесс инаугурации Зеленского. Такая ситуация конкретно законодательством не предусмотрена. Однако, отмечает Олещук, Шевчук считает, что его отстранили незаконно и собирается обжаловать решение. А судебный процесс может длиться долго.

Что известно об инаугурации Зеленского?Согласно Конституции Украины приведение Президента Украины к присяге осуществляет Глава Конституционного Суда. По состоянию на 14 мая в Верховной Раде уже были зарегистрированы семь постановлений относительно даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Соответствующие законопроекты внесли внефракционные нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога, Виталий Куприй и члены БПП Александр Сугоняко и Сергей Каплин. Первые два предлагают провести мероприятие 19 мая, третий – 20 и 26 мая, а представители фракции действующего президента – 19 мая и 1 июня. Фракция "Народный фронт" предлагает проведение инаугурации 28 мая.

Если после инаугурации Зеленский издаст указ о роспуске парламента, то подавляющее большинство украинцев будут приветствовать такое решение,

– считает Олещук.

Политолог не исключает, что к отстранению главы КСУ может быть причастным Порошенко или его окружение. КСУ, по словам Олещука, всегда формировался при активном участии президента и использовался как удобный инструмент влияния. Порошенко сделал все, чтобы максимально насытить КСУ лояльными к себе судьями.

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Почему отстранили главу КСУ Станислава Шевчука?Станислава Шевчука уволили с должности главы и судьи Конституционного суда за то, что он совершил существенный дисциплинарный проступок, грубо и системно пренебрегал обязанностями. Большинство судей КС выразили недоверие Станиславу Шевчуку без его присутствия. Перед этим Шевчук выступил против рассмотрения заключения Комиссии по вопросам регламента и этики относительно возможных нарушений со своей стороны.



Шевчук предложил судьям рассмотреть конституционность закона "Об очищении власти". Но судьи не поддержали такое предложение и глава КС покинул заседание. Шевчук назвал свое увольнение с должности "антиконституционным переворотом" и планирует обратиться в суд и правоохранительные органы.



Новой главой Конституционного суда судьи избрали Наталью Шапталу. Она является специалисткой в области административного и уголовного права, имеет ряд научных публикаций по этим вопросам.