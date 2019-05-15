У Зеленского прокомментировали увольнение главы КС

Экс-главу Конституционного Суда Украины Станислава Шевчука другие судьи не воспринимали на этой должности. Зато избранием Натальи Шапталы продемонстрировали "зрелость и сознательность".

Так, советник новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка считает, что личностное неприятие судьями Шевчука – "один из главных факторов", пишет "Интерфакс".

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24 канал писал, что 14 мая Станиславу Шевчуку без его присутствия выразили недоверие как главе Конституционного суда Украины. Решение приняли голосованием, за недоверие высказались большинство судей. Впоследствии судьи КС уволили Шевчука с должности судьи во время спецзаседания – это решение поддержали 12 судей.

Много судей КС жаловались на то, что сами процедуры в КС осуществлялись не так, как это предусмотрено законом, а часто руководствовались в ручном режиме главой суда, было много других процедурных нарушений. Это все накапливалось в течение определенного периода, и, в конце концов, вылилось в такое решение судей КС,

– сказал Рябошапка.

Советник Зеленского также отметил, что оперативным избранием новой главы КС Натальи Шапталы судьи продемонстрировали зрелость и сознание. Таким образом они не создали проблему для принятия присяги новоизбранным президентом.

Кто такой Станислав Шевчук?Юрист, доктор наук, судья Европейского суда по правам человека от Украины в 2009-2012 годах. С 13 марта 2014 года его избрали по квоте Верховной Рады судьей Конституционного суда Украины, а 21 февраля 2018 года он стал главой КСУ.

Рябошапка прокомментировал также рассмотрение в КС закона "Об очищении власти". Он подчеркнул, что согласно выводам Венецианской комиссии в определенные положения этого закона необходимо было внести изменения, поскольку эти положения нарушают права человека.

По-моему, эти изменения были подготовлены Министерством юстиции, но они почему-то не были внесены в закон. Собственно, поэтому и возникла проблема с конституционностью этого закона,

– отметил советник новоизбранного президента.

Рябошапка подчеркивает, что теперь КС должен дать ответ на этот вопрос, а его позиция будет близка к позиции Венецианской комиссии Совета Европы.

Отметим, Конституционный суд Украины отложил рассмотрение закона "Об очищении власти" на заседании во вторник, 14 мая. Причем причина переноса рассмотрения или дата его вероятного осуществления – пока не известны.

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Что предусматривает люстрация в Украине?Говорится об установленном Законом "Об очищении власти" или решением суда запрете определенным физическим лицам занимать определенные должности, находиться на службе (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком до 10 лет.