16:20
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      У Зеленского прокомментировали увольнение главы КС

      870 Читати новину українською
      Экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук
      Экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук / Фото из открытых источников

      Экс-главу Конституционного Суда Украины Станислава Шевчука другие судьи не воспринимали на этой должности. Зато избранием Натальи Шапталы продемонстрировали "зрелость и сознательность".

      Так, советник новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка считает, что личностное неприятие судьями Шевчука – "один из главных факторов", пишет "Интерфакс".

      Читайте также: Экс-глава Конституционного суда назвал свое увольнение антиконституционным переворотом

      24 канал писал, что 14 мая Станиславу Шевчуку без его присутствия выразили недоверие как главе Конституционного суда Украины. Решение приняли голосованием, за недоверие высказались большинство судей. Впоследствии судьи КС уволили Шевчука с должности судьи во время спецзаседания – это решение поддержали 12 судей.

      Много судей КС жаловались на то, что сами процедуры в КС осуществлялись не так, как это предусмотрено законом, а часто руководствовались в ручном режиме главой суда, было много других процедурных нарушений. Это все накапливалось в течение определенного периода, и, в конце концов, вылилось в такое решение судей КС,
       сказал Рябошапка.

      Советник Зеленского также отметил, что оперативным избранием новой главы КС Натальи Шапталы судьи продемонстрировали зрелость и сознание. Таким образом они не создали проблему для принятия присяги новоизбранным президентом.

      Кто такой Станислав Шевчук?Юрист, доктор наук, судья Европейского суда по правам человека от Украины в 2009-2012 годах. С 13 марта 2014 года его избрали по квоте Верховной Рады судьей Конституционного суда Украины, а 21 февраля 2018 года он стал главой КСУ.

      Рябошапка прокомментировал также рассмотрение в КС закона "Об очищении власти". Он подчеркнул, что согласно выводам Венецианской комиссии в определенные положения этого закона необходимо было внести изменения, поскольку эти положения нарушают права человека.

      По-моему, эти изменения были подготовлены Министерством юстиции, но они почему-то не были внесены в закон. Собственно, поэтому и возникла проблема с конституционностью этого закона,
      – отметил советник новоизбранного президента.

      Рябошапка подчеркивает, что теперь КС должен дать ответ на этот вопрос, а его позиция будет близка к позиции Венецианской комиссии Совета Европы.

      Отметим, Конституционный суд Украины отложил рассмотрение закона "Об очищении власти" на заседании во вторник, 14 мая. Причем причина переноса рассмотрения или дата его вероятного осуществления – пока не известны.

      Читайте также: Новая глава Конституционного суда: что известно про Наталью Шапталу

      Что предусматривает люстрация в Украине?Говорится об установленном Законом "Об очищении власти" или решением суда запрете определенным физическим лицам занимать определенные должности, находиться на службе (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком до 10 лет.

      blog_ava
      "Игра престолов" 8 сезон 6 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода
      сегодня
      50503
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Судьи Конституционный суд Люстрация Землетрясение в Индонезии
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 15 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 53
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 207
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 332
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      76
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 651
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Разведочный батальон хотят расформировать, а из бойцов сделать охранников
       12 августа 2015 , 12:25
      Матиос сообщил о задержании важной фигуры в деле Курченко
       24 мая 2017 , 12:20
      В Украине представлены четыре новые модели Mercedes-Benz
       25 октября 2018 , 09:50
      Как ездить по льду: полезные советы автомобилистам
       8 декабря 2018 , 07:10
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук