Экс-глава Конституционного суда назвал свое увольнение антиконституционным переворотом

Бывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук назвал свое увольнение с должности 14 мая "антиконституционным переворотом". Теперь Шевчук планирует обратиться в суд и правоохранительные органы.

Большинство судей 14 мая выразили недоверие Шевчуку как председателю Конституционного суда Украины, а потом уволили Шевчука с должности судьи. Все потому, что судья совершил существенный дисциплинарный проступок, грубо и системно пренебрегал обязанностями.

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Новым председателем Конституционного суда судьи избрали Наталью Шапталу – судью КС. Она является специалисткой в области административного и уголовного права, имеет ряд научных публикаций по этим вопросам.

Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, которые занимали должности судей Конституционного суда Украины,

– убежден Шевчук.

Судьи совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя, заявил уволенный глава КС.

Он добавил, что этот "переворот" произошел в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями Конституции, закона "О Конституционном Суде" и регламента Конституционного суда.

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Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прилагает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами,

– убежден Шевчук.

Он подчеркнул, что не собирается сдаваться и уже 15 мая обратится в суд и в правоохранительные органы.