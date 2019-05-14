Екс-голова Конституційного суду назвав своє звільнення антиконституційним переворотом

Колишній глава Конституційного суду України Станіслав Шевчук назвав своє звільнення з посади 14 травня "антиконституційним переворотом". Тепер Шевчук планує звернутися до суду і правоохоронних органів.

Більшість суддів 14 травня висловили недовіру Шевчуку як голові Конституційного суду України, а потім звільнили Шевчука з посади судді. Усе тому, що суддя скоїв суттєвий дисциплінарний проступок, грубо і системно нехтував обов'язками.

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Новою головою Конституційного суду судді обрали Наталію Шапталу – суддю КС. Вона є спеціалісткою в галузі адміністративного і кримінального права, має низку наукових публікацій з цих питань.

Сьогодні відбувся антиконституційний переворот у Конституційному суді України і захоплення державної влади з боку осіб, які посідали посади суддів Конституційного суду України,

– переконаний Шевчук.

Судді вчинили тяжкий кримінальний злочин, пов’язаний із поваленням конституційного ладу, заявив звільнений голова КС.

Він додав, що цей "переворот" відбувся поспіхом, із грубими та кричущими порушеннями Конституції, закону "Про Конституційний Суд" та регламенту Конституційного суду.

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Безумовно, що за цим злочином стоїть головний вигодонабувач Порошенко, який докладає всіх зусиль задля утримання влади шляхом збереження контролю над головними державними інституціями,

– переконаний Шевчук.

Він наголосив, що не збирається здаватися і вже 15 травня звернеться до суду та до правоохоронних органів.