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      Люстрація в Україні: Конституційний суд відклав розгляд скарг на Закон "Про очищення влади"

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      КС відклав розгляд закону про люстрацію
      КС відклав розгляд закону про люстрацію / Фото з відкритих джерел

      Конституційний суд України відклав розгляд закону "Про очищення влади" на засіданні у вівторок, 14 травня. Причому причина перенесення розгляду чи дата його ймовірного здійснення – наразі не відомі.

      Про які позови до Конституційного суду мовиться

      У 2015 році з двома позовами щодо ймовірної неконституційності Закону "Про очищення влади" до Конституційного суду звернувся Верховний суд України, пише "Інтерфакс". Згодом позов зі схожими претензіями подали 47 народних депутатів. Усі три позови об'єднали в одне конституційне провадження.

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      Що не сподобалося у Законі "Про очищення влади" Верховному суду

      ВС сумнівається у конституційності положень Закону щодо заборони для певних осіб, щодо яких здійснюється люстрація, протягом 10 років обіймати посади. Мовиться про осіб, які у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року обіймали сукупно не менше ніж рік посади члена Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації України чи його першого заступника.

      Також ВС оскаржив положення Закону про заборону обіймати посади для суддів, які приймали рішення проти учасників Євромайдану.

      Чим незадоволені у своєму позові 47 народних депутатів

      Депутати вважають, що положення Закону про заборону обіймати посади для осіб, які у той же період (2010-2014) обіймали посади президента, прем'єр-міністра, міністрів, голови НБУ, керівників силових структур, глави адміністрації президента – неконституційні.

      Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року. Він передбачає люстрацію чиновників, що обіймали певні посади під час режиму президента-втікача Віктора Януковича.

      Оскаржили депутати також аналогічну заборону щодо працівників правоохоронних органів, слідчих, прокурорів, які брали участь у затриманні осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до законів про амністію, складали на них рапорти та протоколи про адміністративне правопорушення.

      Що передбачає люстрація в Україні?Мовиться про встановлену Законом "Про очищення влади" або рішенням суду заборону певним фізичним особам обіймати визначені посади: перебувати на службі (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком до 10 років.

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      Теги: Новини України Законодавство Конституційний суд Верховна Рада Верховний суд України Люстрація
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