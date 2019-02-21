Скільки суддів Майдану досі працює: конкретні цифри
Покарання силовиків є надзвичайно важливе, проте половина з них вже не працює в системі і вони не впливають на ситуацію в державі.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив адвокат потерпілих під час Революції гідності Роман Маселко.
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За його словами, реальний вплив мають судді, які ставлять крапки у справах, впливають на всі сфери життя.
В часи Майдану люди розраховували, що саме вони зупинять це свавілля. Проте саме суди розв’язали руки всім правоохоронцям, беркутівцям, прокурорам, бо вони благословляли це, дозволяли засуджувати абсолютно невинних, не захищаючи їх,
– наголосив Роман Маселко.
Зараз за абсолютно незаконні рішення звільнено лише 16% суддів Майдану. Ще близько 13% самостійно пішло у відставку, тобто вони пішли на почесну пенсію з довічним утриманням за наш рахунок. 67% суддів залишилися на своїх посадах і далі продовжують здійснювати правосуддя та виносити сумнівні рішення.
Дивіться відео програми "Що це було?" з поясненнями адвоката потерпілих під час Революції гідності Роман Маселко: