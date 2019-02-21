Судді Майдану: хто з них і досі служить Феміді

П'ять років відбулися криваві події у центрі Києва – Революція гідності. Одне з найголовніших питань, яке досі хвилює українців, чи покарали суддів, які своїми рішеннями дозволяли кровопролиття на Майдані – у програмі "Що це було" розповів адвокат потерпілих під час Революції гідності Роман Маселко.

Хто такі судді Майдану

Судді Майдану – це ті, хто отримали вказівку з адміністрації Януковича. Їм дзвонив заступник Андрія Портнова і давав вказівки, які рішення приймати. Потім голови судів давали вказівки звичайним суддям і вони, незважаючи на ніякі докази невинуватості, засуджували людей. Судді Майдану – це ті, яким можна давати вказівки, і які їх безумовно виконують.

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Конкретні цифри по суддях Майдану

Зараз за абсолютно незаконні рішення звільнено лише 16% суддів Майдану. Ще близько 13% самостійно пішло у відставку, тобто вони пішли на почесну пенсію з довічним утриманням нашим рахунком. 67% суддів залишилися на своїх посадах і далі продовжують здійснювати правосуддя та виносити сумнівні рішення.

Кого повинні покарати

За статистикою, понад 400 людей отримали підозру у скоєнні злочину проти мирних активістів на Майдані, 200 справ наразі лежать у судах, але реальних покарань фактично немає. "Беркутівці", які причетні до вбивства людей зараз перебувають на лаві підсудних. Судовий процес дійсно рухається, але дуже повільно. І остаточний вирок ми зможемо почути не раніше, ніж за півтора року.

Прокуратура встановила причетність до злочину 16 людей з так званої чорної роти "Беркутівців". Серед них був їх командир Дмитро Садовник. Проте коли вже все було готове для їх затримання, раптом "Беркутівці" зникли. Вони разом з Садовником виїхали з України до РФ.

Про те, як Медведчук отримав бізнес

Суддя з Рівненського суду Ярослава Гудзельник за часів Порошенка прийняла рішення на користь Медведчука. Завдяки цьому вироку кум Путіна – Віктор Медведчук – на свої структури та друзів отримав величезний майновий комплекс – нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс", який з Росії постачає дизельне паливо.

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Зраджені цінності Майдану

Майдан стояв за те, щоб одна влада не могла використовувати суддів. Проте потім прийшла інша й також почала їх використовувати. Майдан був за цінності, незалежність та гідність. І судді, яких використовуються для будь-яких цілей, не мають права жити в постмайданній реальності