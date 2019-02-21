01:35
21 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Що це було?
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Судді Майдану: хто з них і досі служить Феміді

      Що це було? 30 Читать новость на русском

      П'ять років відбулися криваві події у центрі Києва – Революція гідності. Одне з найголовніших питань, яке досі хвилює українців, чи покарали суддів, які своїми рішеннями дозволяли кровопролиття на Майдані – у програмі "Що це було" розповів адвокат потерпілих під час Революції гідності Роман Маселко.

      Хто такі судді Майдану

      Судді Майдану – це ті, хто отримали вказівку з адміністрації Януковича. Їм дзвонив заступник Андрія Портнова і давав вказівки, які рішення приймати. Потім голови судів давали вказівки звичайним суддям і вони, незважаючи на ніякі докази невинуватості, засуджували людей. Судді Майдану – це ті, яким можна давати вказівки, і які їх безумовно виконують.

      Підкуп виборців: як кілька мільйонів агітаторів гарантовано допоможуть вийти до другого туру – дивіться у попередній програмі "Що це було"

      Конкретні цифри по суддях Майдану

      Зараз за абсолютно незаконні рішення звільнено лише 16% суддів Майдану. Ще близько 13% самостійно пішло у відставку, тобто вони пішли на почесну пенсію з довічним утриманням нашим рахунком. 67% суддів залишилися на своїх посадах і далі продовжують здійснювати правосуддя та виносити сумнівні рішення.

      Кого повинні покарати

      За статистикою, понад 400 людей отримали підозру у скоєнні злочину проти мирних активістів на Майдані, 200 справ наразі лежать у судах, але реальних покарань фактично немає. "Беркутівці", які причетні до вбивства людей зараз перебувають на лаві підсудних. Судовий процес дійсно рухається, але дуже повільно. І остаточний вирок ми зможемо почути не раніше, ніж за півтора року.

      Прокуратура встановила причетність до злочину 16 людей з так званої чорної роти "Беркутівців". Серед них був їх командир Дмитро Садовник. Проте коли вже все було готове для їх затримання, раптом "Беркутівці" зникли. Вони разом з Садовником виїхали з України до РФ.

      Про те, як Медведчук отримав бізнес

      Суддя з Рівненського суду Ярослава Гудзельник за часів Порошенка прийняла рішення на користь Медведчука. Завдяки цьому вироку кум Путіна – Віктор Медведчук – на свої структури та друзів отримав величезний майновий комплекс – нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс", який з Росії постачає дизельне паливо.

      Читайте також: Європа розбещена путінськими грошима, – Гордон

      Зраджені цінності Майдану

      Майдан стояв за те, щоб одна влада не могла використовувати суддів. Проте потім прийшла інша й також почала їх використовувати. Майдан був за цінності, незалежність та гідність. І судді, яких використовуються для будь-яких цілей, не мають права жити в постмайданній реальності

      blog_ava
      Вбивство журналіста в Словаччині: підозрювані назвали замовника
      20 лютого
      4327
      Теги: Судді Євромайдан Люстрація Що це було? Небесна Сотня Міністерство юстиції Реформи
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 20 лютого: Україна вшанувала пам'ять Небесної Сотні, Порошенко виступив в ООН
      20 лютого , 22:02 Головні новини 20 лютого: Україна вшанувала пам'ять Небесної Сотні, Порошенко виступив в ООН
      642
      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      20 лютого , 22:01 Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      Олексій Чибісов 1464
      Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      20 лютого , 19:43 Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      1002
      Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      20 лютого , 19:31 Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      Інна Жолобович 11748
      Пентагон і НАТО: кібервійна замість Афганістану?
      20 лютого , 19:01 Пентагон і НАТО: кібервійна замість Афганістану?
      Борис Немировський 278
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук