Європа розбещена путінськими грошима, – Гордон

Вплив Європи на Україну, президентські вибори, Віктора Медведчука та виступи на проросійських каналах – у програмі "Що це було" розповів відомий журналіст Дмитро Гордон.

Вплив Європи на Україну

– Європа абсолютно імпотентна, вона повторює свої помилки 1938 року. Вона розбещена путінськими грошима. Путін дуже потужно корумпував лідерів європейських парламентів, тобто тих, хто впливає на суспільство.

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– Щодо США, то в державному департаменті навіть немає відділу щодо України. Тобто Україною ніхто не займається, все віддано на відкуп посольству.

Про президентські вибори

– Росія уже програє президентські вибори в Україні, тому перебуває у паніці.

Подивимося, на кого поставили у Кремлі – це Бойко. Росія дуже хотіла, щоб під знаменами Бойка були і Вілкул, і Добкін, і Мураєв…. тобто всі, хто теоретично може протистояти під московськими знаменами українській владі та Україні. Але цього не сталося. Крім того, вона почала вносити задля залякування у санкційні списки незгодних увійти у єдиний список своїх апологетів. Коли вже під удар потрапляють такі люди, як Добкін, Новинський, Вілкул, Колесніков, то це вже схоже на істерику.

– Бойко – непрохідна фігура на виборах президента. Він сам не вірить, що він може пройти. Всі його появи на телебаченні та рекламні ролики, говорять про те, що "я взагалі повз проходив, що ви!?" Тим більше, як кажуть, він – у договорняках із Банковою. Тому на президентських виборах Росії точно нічого не світить.

Про Віктора Медведчука

– У Росії розуміють всю слабкість Медведчука, однак Путін – це людина, яка своїх не здає. Медведчук не має жодного авторитету в українському суспільстві та є токсичним.

– Навіть, якби Рінат Ахметов виставив свою кандидатуру, за нього б проголосувало набагато більше людей, аніж за Медведчука. Навіть олігарх і водночас найбагатша людина отримала б набагато більше симпатій. Медведчук, зі свого боку, не може ані жодних голосів зібрати як особистість, так йому і не вдалося об’єднати людей, до прикладу затягнути під себе Ахметова. Відтак, Медведчук – це не та фігура, яка може сьогодні взяти голоси прихильних до Росії жителів України.

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

Про участь в пропагандистських ефірах

– Вмикаюсь в ефіри російського телебачення з великою радістю та задоволенням. Мені приносить задоволення те, що я висловлюю свою точку зору. Вона категорично не збігається з тим, що чують росіяни на своїх федеральних каналах. Тільки я можу сказати в ефірі пропагандистських телеканалів у прайм-тайм, що Путін – злочинець, що Росія – країна-агресор, що ви всі є винними в тому, що вбито понад 10 тисяч осіб, що ви – негідники. І я це говорю.

Хто такий Дмитро Гордон? Український журналіст, телеведучий, політик. З 2014 до 2016 року Дмитро Гордон був депутатом Київської міської ради. Нині є головним редактором газети "Бульвар Гордона" та засновником інтернет-видання "ГОРДОН".



Журналіст брав інтерв'ю у багатьох відомих особистостей. У лютому 2017 року його авторський проект "ГОРДОН" стартував на телеканалі "112 Україна", який, за чутками, спершу належав очільнику МВС часів Януковича – Віталію Захарченку, а у 2018 році його придбав кум Путіна Віктор Медведчук.