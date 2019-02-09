Европа избалована путинскими деньгами, – Гордон

Влияние Европы на Украину, президентские выборы, Виктора Медведчука и выступления на пророссийских каналах – в программе "Что это было" рассказал известный журналист Дмитрий Гордон.

Влияние Европы на Украину

Европа абсолютно импотентная, она повторяет свои ошибки 1938 года. Она избалована путинскими деньгами. Путин очень мощно коррумпировал лидеров европейских парламентов, то есть тех, кто влияет на общество.

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Что касается США, то в Государственном департаменте даже нет отдела по Украине. То есть Украиной никто не занимается, все отдано на откуп посольству.

О президентских выборах

Россия уже проигрывает президентские выборы в Украине, поэтому находится в панике.

Посмотрим, на кого поставили в Кремле – это Бойко. Россия очень хотела, чтобы под знаменами Бойко были и Вилкул, и Добкин, и Мураев.... то есть все, кто теоретически может противостоять под московскими знаменами украинской власти и Украине. Но этого не произошло. Кроме того, она начала вносить ради запугивания в санкционные списки несогласных войти в единый список своих апологетов. Когда уже под удар попадают такие люди, как Добкин, Новинский, Вилкул, Колесников, то это уже похоже на истерику.

Бойко – непроходимая фигура на выборах президента. Он сам не верит, что он может пройти. Все его появления на телевидении и рекламные ролики, говорят о том, что "я вообще мимо проходил, что вы!?" Тем более, как говорят, он в договорняках с Банковой. Поэтому на президентских выборах России точно ничего не светит.

О Викторе Медведчуке

В России понимают всю слабость Медведчука, однако Путин – это человек, который своих не сдает. Медведчук не имеет никакого авторитета в украинском обществе и является токсичным.

Даже, если бы Ринат Ахметов выставил свою кандидатуру, за него бы проголосовало намного больше людей, чем за Медведчука. Даже олигарх и одновременно самый богатый человек получил бы гораздо больше симпатий. Медведчук, со своей стороны, не может никаких голосов собрать как личность, так ему и не удалось объединить людей, к примеру затянуть под себя Ахметова. Следовательно, Медведчук – это не та фигура, которая может сегодня взять голоса благосклонных к России жителей Украины.

Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео

Об участии в пропагандистских эфирах

Включаюсь в эфиры российского телевидения с большой радостью и удовольствием. Мне доставляет удовольствие то, что я выражаю свою точку зрения. Она категорически не совпадает с тем, что слышат россияне на своих федеральных каналах. Только я могу сказать в эфире пропагандистских телеканалов в прайм-тайм, что Путин – преступник, что Россия – страна-агрессор, что вы все виновны в том, что убито более 10 тысяч человек, что вы – негодяи. И я это говорю.

Кто такой Дмитрий Гордон?Украинский журналист, телеведущий, политик. С 2014 до 2016 года Дмитрий Гордон был депутатом Киевского городского совета. Сейчас является главным редактором газеты "Бульвар Гордона" и основателем интернет-издания "ГОРДОН".



Журналист брал интервью у многих известных личностей. В феврале 2017 года его авторский проект "ГОРДОН" стартовал на телеканале "112 Украина", который, по слухам, сначала принадлежал руководителю МВД времен Януковича – Виталию Захарченко, а в 2018 году его приобрел кум Путина Виктор Медведчук.