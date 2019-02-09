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      Кремль – в истерике: почему Россия уже проиграла выборы президента в Украине

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      Россия и выборы в Украине: чего хотят в Кремле
      Россия и выборы в Украине: чего хотят в Кремле / Коллаж 24 канал

      Россия на президентских выборах ставит на бывшего "опоблоковца" Юрия Бойко, но даже он сам не верит в свой успех. Поэтому в Кремле стремятся взять реванш. А целью такого шага, прежде всего, является контроль над украинским парламентом.

      Как отметил в эфире 24 канала журналист Дмитрий Гордон, Россия уже проигрывает президентские выборы в Украине, поэтому находится в панике.

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      "Давайте посмотрим, на кого поставили в Кремле – это Бойко. Россия очень хотела, чтобы под знаменами Бойко были и Вилкул, и Добкин, и Мураев... то есть все, кто теоретически может противостоять под московскими знаменами украинской власти и Украине. Но этого не произошло. Кроме того, она начала вносить ради запугивания в санкционные списки несогласных войти в единый список своих апологетов. Ну когда уже под удар попадают такие люди, как Добкин, Новинский, Вилкул, Колесников, это уже похоже на истерику", – считает представитель СМИ.

      По его убеждению, Бойко – непроходимая фигура на выборах президента.

      "Он сам не верит, что он может пройти. Все его появления на телевидении и рекламные ролики, говорят о том, что "я вообще мимо проходил, что вы!?"Тем более, как говорят, он – в договорняках с Банковой. Поэтому на президентских выборах России точно ничего не светит ", – подчеркнул Гордон.

      Журналист утверждает, вопрос с парламентскими выборами в Кремле ставят очень сильно. Для них это последний решающий бой.

      Они уже хотят получить контроль над украинским парламентом. Учитывая количество их агентуры в различных силах и фракциях, в частности провластных, учитывая то, что они не пожалеют денег, а деньги у них есть и они умеют их тратить, можно сделать вывод, что на парламентских выборах они постараются взять реванш. Зато на президентских пока не вижу, как им это удастся,
      – подытожил журналист.

      Согласно последним соцопросам, которые провели группа рейтинг и совместно Социс "; КМИС и Центр Разумкова Юрий Бойко пока идет четвертым. Политика опережают Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Владимир Зеленский, который пока лидирует.

      С биографией Юрия Бойко Вы можете ознакомиться по этой ссылке .

      Что известно о выборах Президента Украины 2019? В Украине будут выбирать президента в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этом посту не менее 5 лет.

      8 марта 2019 станет известным окончательный перечень всех кандидатов на высший украинский пост. Сами же выборы должны пройти 31 числа, а официальные результаты появятся до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет проведен второй тур, который запланирован на 21 апреля.

      По последним данным, 91 человек подала документы в ЦИК для участия в президентских выборах, а 44 из них комиссия уже официально зарегистрировала .

      как россия будет использовать выборы президента в Украине:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019 Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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