Кремль – в истерике: почему Россия уже проиграла выборы президента в Украине

Россия на президентских выборах ставит на бывшего "опоблоковца" Юрия Бойко, но даже он сам не верит в свой успех. Поэтому в Кремле стремятся взять реванш. А целью такого шага, прежде всего, является контроль над украинским парламентом.

Как отметил в эфире 24 канала журналист Дмитрий Гордон, Россия уже проигрывает президентские выборы в Украине, поэтому находится в панике.

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"Давайте посмотрим, на кого поставили в Кремле – это Бойко. Россия очень хотела, чтобы под знаменами Бойко были и Вилкул, и Добкин, и Мураев ... то есть все, кто теоретически может противостоять под московскими знаменами украинской власти и Украине. Но этого не произошло . Кроме того, она начала вносить ради запугивания в санкционные списки несогласных войти в единый список своих апологетов. Ну когда уже под удар попадают такие люди, как Добкин, Новинский, Вилкул, Колесников, это уже похоже на истерику ", – считает представитель СМИ.

По его убеждению, Бойко – непроходимая фигура на выборах президента.

" Он сам не верит, что он может пройти. Все его появления на телевидении и рекламные ролики, говорят о том, что "я вообще мимо проходил, что вы!?"Тем более, как говорят, он – в договорняках с Банковой. Поэтому на президентских выборах России точно ничего не светит ", – подчеркнул Гордон.

Журналист утверждает, вопрос с парламентскими выборами в Кремле ставят очень сильно. Для них это последний решающий бой.

Они уже хотят получить контроль над украинским парламентом. Учитывая количество их агентуры в различных силах и фракциях, в частности провластных, учитывая то, что они не пожалеют денег, а деньги у них есть и они умеют их тратить, можно сделать вывод, что на парламентских выборах они постараются взять реванш. Зато на президентских пока не вижу, как им это удастся,

– подытожил журналист.

Согласно последним соцопросам , которые провели группа рейтинг и совместно Социс "; КМИС и Центр Разумкова Юрий Бойко пока идет четвертым. Политика опережают Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Владимир Зеленский, который пока лидирует.

С биографией Юрия Бойко Вы можете ознакомиться по этой ссылке .