Лещенко назвал доказательства сотрудничества Порошенко и Медведчука

29 января форум Петра Порошенко показали в прямом эфире каналы "112" и " NewsOne, которые принадлежат группировке Медведчука. То есть так называемые "оппозиционеры", которые выдвинули Юрия Бойко на пост президента, на самом деле продемонстрировали тотальную лояльность действующему гаранту.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал Сергей Лещенко.

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По его словам, самое забавное, что сразу после Порошенко эти каналы переключились на выступление Медведчука, который критиковал власть и агитировал за "мирный план для Донбасса". Это в очередной раз доказывает, что кое-кто не только умело подобрал себе активы Януковича, вместо того, чтобы их конфисковали в интересах граждан – это подтверждает, что этот кое-кто находится в системной договоренности с кумом Путина.

Не зря выдвижение Порошенко состоялось одновременно с форумом Медведчука – делалось это с целью разыграть политическую технологию Банковой о том, что только действующий президент способен противостоять России. Это – ключевая, но циничная драматургия избирательной кампании Порошенко. Она построена на противопоставлении – если не он, то Путин,

– сказал народный депутат.

"Так же письмо СБУ стало поводом не лишать "112" канал, который контролируется Медведчуком, лицензий. Когда вопрос был вынесен на рассмотрение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, было озвучено со ссылкой на обращение спецслужбы, что есть просьба отложить рассмотрение. В итоге, "112" и дальше вещает, по очереди восхваляя Порошенко и Медведчука", – добавил Лещенко.

Видео полного выпуска блога Сергея Лещенко "Честная политика" за 3 февраля: