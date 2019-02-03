20:21
3 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Лещенко назвал доказательства сотрудничества Порошенко и Медведчука

      188 Читати новину українською
      Виктор Медведчук и Петр Порошенко
      Виктор Медведчук и Петр Порошенко / 24 канал

      29 января форум Петра Порошенко показали в прямом эфире каналы "112" и " NewsOne, которые принадлежат группировке Медведчука. То есть так называемые "оппозиционеры", которые выдвинули Юрия Бойко на пост президента, на самом деле продемонстрировали тотальную лояльность действующему гаранту.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал Сергей Лещенко.

      Читайте также: Почему "Народный фронт" начал поддерживать Юлию Тимошенко

      По его словам, самое забавное, что сразу после Порошенко эти каналы переключились на выступление Медведчука, который критиковал власть и агитировал за "мирный план для Донбасса". Это в очередной раз доказывает, что кое-кто не только умело подобрал себе активы Януковича, вместо того, чтобы их конфисковали в интересах граждан – это подтверждает, что этот кое-кто находится в системной договоренности с кумом Путина.

      Не зря выдвижение Порошенко состоялось одновременно с форумом Медведчука – делалось это с целью разыграть политическую технологию Банковой о том, что только действующий президент способен противостоять России. Это – ключевая, но циничная драматургия избирательной кампании Порошенко. Она построена на противопоставлении – если не он, то Путин,
      – сказал народный депутат.

      "Так же письмо СБУ стало поводом не лишать "112" канал, который контролируется Медведчуком, лицензий. Когда вопрос был вынесен на рассмотрение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, было озвучено со ссылкой на обращение спецслужбы, что есть просьба отложить рассмотрение. В итоге, "112" и дальше вещает, по очереди восхваляя Порошенко и Медведчука", – добавил Лещенко.

      Видео полного выпуска блога Сергея Лещенко "Честная политика" за 3 февраля:

       

      Теги: Выборы Президента 2019 Украина – Россия Новости Украины Видеоблоги Петр Порошенко Владимир Путин Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: зеленый Вилкул, флешмоб с ледяными штанами и кот-разбойник на футболе
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: зеленый Вилкул, флешмоб с ледяными штанами и кот-разбойник на футболе
      21
      Детали жуткого ДТП в Киеве и почему РФ вывезла тонны золота из Венесуэлы – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Детали жуткого ДТП в Киеве и почему РФ вывезла тонны золота из Венесуэлы – топ-5 видео недели
      197
      Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      сегодня , 18:30 Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      Сергій Лещенко 199
      "Перешкоджав корупції": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      сегодня , 18:00 "Перешкоджав корупції": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      Дмитро Гнап 166
      Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      сегодня , 17:00 Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      Віталій Дейнега 254
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Электронное декларирование запустят вовремя, хотя есть проблема, – глава Нацагентства
       14 августа 2016 , 18:48
      Киевский чиновник "погорел" на взятке
       14 мая 2015 , 09:18
      Alfa Romeo 156 "на бляхах" - это по любви
       26 августа 2018 , 09:15
      "Перформанс экс-звезды Шахтера в уродливой победе Гвардиолы": реакция английских СМИ на Ман Сити – Ливерпуль
       4 января , 13:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук