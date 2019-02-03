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      Лещенко назвав докази співпраці Порошенка та Медведчука

      993 Читать новость на русском
      Віктор Медведчук та Петро Порошенко
      Віктор Медведчук та Петро Порошенко / 24 канал

      29 січня виступ Петра Порошенка показали в прямому ефірі канали "112" і NewsOne, які належать угрупованню Медведчука. Тобто так звані "опозиціонери", які висунули Юрія Бойка на посаду президента, насправді продемонстрували тотальну лояльність чинному гаранту.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив Сергій Лещенко.

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      За його словами, найзабавніше, що відразу після Порошенка ці канали переключилися на виступ Медведчука, який критикував владу та агітував за "мирний план для Донбасу". Це вкотре доводить, що дехто не лише вправно підібрав собі активи Януковича, замість того, щоб їх конфіскували в інтересах громадян – це підтверджує, що цей дехто перебуває у системній домовленості з кумом Путіна.

      Не дарма висунення Порошенка відбулося одночасно з форумом Медведчука – робилося це з метою розіграти політичну технологію Банкової про те, що тільки чинний президент здатен протистояти Росії. Це – ключова, але цинічна драматургія виборчої кампанії Порошенка. Вона побудована на протиставленні – якщо не він, то Путін,
      – сказав народний депутат.

      "Так само лист СБУ став підставою не позбавляти "112" канал, який контролюється Медведчуком, ліцензій. Коли питання було винесено на розгляд Нацради з питань телебачення та радіомовлення, було озвучено з посиланням на звернення спецслужби, що є прохання відкласти розгляд. У підсумку, "112" і далі мовить, по черзі вихваляючи Порошенка та Медведчука", – додав Лещенко.

      Відео повного випуску блогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 27 січня:

       

      Теги: Новини України Відеоблоги Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Віктор Медведчук Володимир Путін Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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