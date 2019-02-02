Почему Путин не начнет полномасштабную войну против Украины в период выборов

Россия не начнет полномасштабную войну против Украины в период президентских выборов, поскольку не имеет для этого реальных возможностей. Кремль будет ждать результатов голосования, чтобы попробовать договариваться уже с новоизбранным президентом или искать компромиссы.

Как рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью LB.ua, во время выборов в Украине президент РФ Владимир Путин, конечно, попытается расшатать ситуацию на Донбассе, но эскалации конфликта не будет. Потому, реального риска отмены выборов нет.

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У России нет реальных возможностей вести полномасштабную войну против Украины – слишком высокие потери для нее будут. Во-вторых, у Путина есть надежда, что наше либерально-демократическое общество само себя сожрет. Потому что он, как диктатор, верит в свое общество и не верит в наше. Он будет ждать результатов выборов, чтобы после них принять решение, с кем договориться, кем манипулировать, или искать компромиссы,

– отметил Аваков.

Путин рассчитывает, что ситуацию в Украине во время выборов "должен разрулить" кто-то из его подданных – Медведчук, Рабинович, Бойко, Мураев или Вилкул.

По мнению главы МВД, на Донбассе в этом году вряд ли возможны какие-то серьезные изменения. Кремль будет пробовать достичь нового консенсуса с Киевом уже после того, как новоизбранный президент вступит в свои полномочия.

Аваков надеется, что Россия все же не пойдет на открытую агрессию против Украины, а Киеву нужен реальный план деоккупации.

Кроме того, большинство жителей оккупированных территорий хотели бы вернуться под контроль Украины.

"Если бы у этих людей была возможность, как в компьютерной игре, вернуться назад и все переиграть, – 70% выбрали бы опцию: утром проснуться и уже быть в Украине. Чего они боятся? Они боятся переходного периода. Это первое. И второе – что их обвинят в коллаборационизме", – добавил Аваков.

Какими способами РФ будет вмешиваться в выборы президента в Украине? Российская Федерация уже готовится к вмешательству в выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта. Активнее всего Москва пытается осуществлять информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести во власть своего кандидата.



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