Чому Путін не почне повномасштабну війну проти України у період виборів

Росія не почне повномасштабну війну проти України у період президентських виборів, адже не має для цього реальних можливостей. Кремль буде чекати результатів голосування аби спробувати домовлятися вже з новообраним президентом або шукати компроміси.

Як розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в інтерв'ю LB.ua, під час виборів в Україні президент РФ Володимир Путін звісно спробує розхитувати ситуацію на Донбасі, але ескалації конфлікту не буде Тому, реального ризику скасування виборів немає.

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У Росії немає реальних можливостей вести повномасштабну війну проти України – занадто високі втрати для неї будуть. По-друге, у Путіна є надія, що наше ліберально-демократичне суспільство саме себе зжере. Тому що він, як диктатор, вірить в своє суспільство і не вірить в наше. Він чекатиме результатів виборів, щоб після них прийняти рішення, з ким домовитися, ким маніпулювати, або які шукати компроміси,

– зауважив Аваков.

Путін розраховує, що ситуацію в Україні під час виборів "мав би розрулити" хтось з його підданих – Медведчук, Рабинович, Бойко, Мураєв чи Вілкул.

На думку очільника МВС, на Донбасі цього року навряд чи можливі якісь серйозні зміни. Кремль буде пробувати досягти нового консенсусу з Києвом вже після того, як новообраний президент вступить у свої повноваження.

Аваков сподівається, що Росія все ж не піде на відкриту агресію проти України, а Києву потрібен реальний план деокупації.

Окрім того, більшість жителі окупованих територій хотіли би повернутися під контроль України.

"Якби у цих людей була можливість, як у комп'ютерній грі, повернутися назад і все переграти, – 70% вибрали б опцію: вранці прокинутися і вже бути в Україні. Чого вони бояться? Вони бояться перехідного періоду. Це перше. І друге – що їх звинуватять у колабораціонізмі", – додав Аваков.

Якими способами РФ буде втручатися у вибори президента в Україні?Російська Федерація вже готується до втручання у вибори президента України, які відбудуться 31 березня. Найактивніше Москва намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.



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