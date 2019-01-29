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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Телеканал новин 24 Програми Актуальне інтерв'ю
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      За яких умов можна ефективніше "говорити" з Путіним: позиція Садового

      Актуальне інтерв'ю 442 Читать новость на русском

      Про війну на Донбасі та економічну ситуацію України, про фінансування своєї передвиборчої кампанії та готовність об'єднатись з іншими кандидатами – у прямому ефірі 24 каналу розповів мер Львова та кандидат у Президенти України Андрій Садовий.

      Як зупинити війну на Донбасі і до чого тут економіка

      – Україна має стати незалежною, насамперед, в економіці, аби перемогти війну з Російською Федерацією. Потрібно розширювати товарообіг з Євросоюзом, а також збільшувати виробництво в рідній країні.

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      – Ми маємо великі поклади власного газу, але за останні п'ять років ми не збільшили його виробництво, а продовжуємо купувати російський газ в тої самої країни-агресора, але через Європу. Якщо ми хочемо бути незалежною країною, ми має бути енергетично незалежними.

      Якщо країна є економічно сильною, то зовсім по-іншому можна говорити з Путіним та іншими президентами світу, адже є повага. А яка є повага до бідної країни, де еліта грабує власний народ?

      – Якщо поїхати на підконтрольні території та поспілкуватись з мешканцями Авдіївки, то вони ненавидять українську владу. Адже не відчувають змін за останні роки, а я хочу, щоб вони були нашими лобістами.

      Також в актуальному інтерв'ю:

      Хто фінансує передвиборчу кампанію Садового

      – Перших 200 тисяч я поклав власних – із сімейного бюджету. Мої колеги з Верховної Ради, наприклад, Олег Лаврик, Лев Підлесецький, Тетяна Острікова погодилися перерахувати кошти. Ще низка моїх колег, підприємці, айтішніки, які мають до мене респект.

      – Я оприлюдню перелік всіх осіб, які перерахували хоча би 10 гривень на мої вибори.

      Чи об'єднається Садовий на виборах зі "старою" владою

      – Я завжди оцінюю людей за результатами їхньої праці. Петро Олексійович і Юлія Володимирівна, а також багато інших є при владі вже останні 20 років. А який результат? Ми в 1990 році по рівні ВВП були на 60 місці у світі, а нині ми – 130. Тобто ми 130 у світі за рівнем бідності.

      Якщо людина за такий довгий час не змогла себе показати у владі на великих посадах, то чому я маю їй вірити? Тому я завжди стараюсь молодих людей завести в політику.

      – Президент є тільки один, а якщо говорити про парламентську кампанію, то тут я є прихильником великого об'єднання всіх демократичних сил. Ми ведемо перемовини з "Громадянською позицією", я закликаю до цього і "Силу людей", і Святослава Вакарчука, адже він займає активну позицію, і "ДемАльянс". Тобто ми всі разом повинні йти під одним великим наступом і перемагати.

      Що думає Садовий про Зеленського

      – Українці переживають за свою країну, але часто є розбалансованими і вірять у казки. І якщо залишати все так, як є – це дорга або в нікуди, або й у прірву.

      – До Зеленського я ставлюся з повагою, бо він заробляв гроші своєю головою, а не крав. Просто він з'явився на політичній орбіті вже у самому фіналі. На нього поки не знайшли того бруду, яким будуть обливати.

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      – Колись Лі Куан Ю (перший прем'єр Республіки Сингапур та визначний реформатор – 24 канал) дуже красиво сказав: "Якщо ви будуєте демократичну країну, а рівень доходу менший за 5 тисяч доларів за людину, то ви будете обирати авантюристів і артистів".

      Відео: Андрій Садовий іде у президенти, ключові цитати політика

       

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      Вибори президента 2019: головні дати

       

      Коли ЦВК зареєструвала Андрія Садового? 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала лідера "Об'єднання "Самопоміч" та міського голову Андрія Садового кандидатом у Президенти України на виборах 31 березня 2019 року

      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Андрій Садовий Україна – Росія Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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