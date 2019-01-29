Хто фінансує передвиборчу кампанію Садового

Мер Львова та кандидат у Президенти України Андрій Садовий розповів, звідки взяв гроші на передвиборчу кампанію.

Невдовзі Андрій Садовий пообіцяв оприлюднити поіменний перелік прізвищ осіб, які перерахували кошти на його кампанію.

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"Я оприлюдню перелік всіх осіб, які перерахували хоча би 10 гривень на мої вибори", – зазначив кандидат у президенти.

Перших 200 тисяч я поклав власних – із сімейного бюджету. Мої колеги з Верховної Ради, наприклад,Олег Лаврик, Лев Підлесецький, Тетяна Острікова погодилися перерахувати кошти. Ще низка моїх колег, підприємці, айтішніки, які мають до мене респект,

– зазначив Андрій Садовий.

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