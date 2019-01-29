Кто финансирует предвыборную кампанию Садового

Мэр Львова и кандидат в Президенты Украины Андрей Садовый рассказал, откуда взял деньги на предвыборную кампанию.

Вскоре Андрей Садовый пообещал обнародовать поименный перечень фамилий лиц, которые перечислили средства на его кампанию.

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"Я обнародую список всех лиц, которые перечислили хотя бы 10 гривен на мои выборы", – отметил кандидат в президенты.

Первых 200 тысяч я положил собственных – из семейного бюджета. Мои коллеги из Верховной Рады, например,Олег Лаврик, Лев Пидлесецкий, Татьяна Острикова согласились перечислить средства. Еще ряд моих коллег, предприниматели, айтишники, которые имеют ко мне респект,

– отметил Андрей Садовый.

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