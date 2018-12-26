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      Звідки "Самопоміч" бере гроші на білборди та іншу діяльність: Садовий розкрив подробиці

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      Андрій Садовий розкрив деякі подробиці фінансування його партії "Самопоміч"
      Андрій Садовий розкрив деякі подробиці фінансування його партії "Самопоміч" / 24 канал

      Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий переконує, що усі його білборди фінансуються партією "Самопоміч". За його словами, гроші на них здебільшого надходять від благодійників і бізнесу, натомість від держави, переконує політик, вони не взяли жодної копійки. Також він анонсував звіт його політсили, в якому буде розписано кожну витрачену гривню.

      Про це він заявив у коментарі Zaxid.Net TV.

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      Зокрема, мер Львова зауважив, те, що його білборди висять по всій Україні, не є порушенням закону, оскільки це білборди партії, "які дають певні меседжі та сьогодні є чітко ідентифікованими з виборами". За його словами, гроші на це власне і дає партія.

      "Щодо виборчої компанії, яка розпочнеться з січня 2019 року, тоді вже будуть зовсім інші меседжі та зовсім інша процедура", – переконує лідер "Самопомочі".

      Також політик прокоментував питання щодо фінансування тих білбордів.

      "Вони фінансуються, зокрема, і за внески, які надходять від благодійників, від малого та середнього бізнесу. Щоб Ви розуміли, тих білбордів не є вже так багато. Наприклад, у Харкові у нас практично їх немає, у Вінниці – дуже великі проблеми, в інших містах…" – каже львіський міський голова. 

      Щоправда, Андрій Садовий не зміг сказати суму, яка витрачається на білборди, тому що ще не бачив звіту.

      Звіт буде публічним. Кожна гривня, яка йде через партійні кошти, – відома та публічна. Тому що партія "Самопоміч" має державне фінансування, але на ці білборди гроші від держави ми не беремо. Державні гроші, зі свого боку, йдуть на оплату офісів, на оплату заробітної плати працівників, які власне у цих офісах перебувають, на оплату друкованої продукції. Загалом це немалі кошти, але вони не покривають повністю всіх видатків,
      – додав він. 

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      Щодо друкованої продукції, як пояснив Андрій Садовий, це здебільшого інформаційні буклети, які роздають людям у регіонах, переважно у селах.

      Нагадаємо, Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах 3 жовтня. Згодом міський голова Львова зауважив, що зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною.

      Теги: Новини політики Новини України Андрій Садовий Самопоміч Гроші
      Джерело: 24 канал
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