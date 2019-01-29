Ми, українці, віримо в казки, де за одну секунду можна все змінити, – Садовий про Зеленського

Українці переживають за свою країну, але часто є розбалансованими і вірять у казки. І якщо залишати все так, як є – це дорога або в нікуди, або й у прірву.

Про це прямому ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова та кандидат у президенти України Андрій Садовий.

Про цікаві моменти та основні віхи біографії Андрія Садового – читайте у матеріалі 24 каналу

"До Зеленського я ставлюся з повагою, бо він заробляв гроші своєю головою, а не крав. Просто він з'явився на політичній орбіті вже у самому фіналі. На нього поки не знайшли того бруду, яким будуть обливати", – зауважив очільник Львова.

Колись Лі Куан Ю (перший прем'єр Республіки Сингапур та визначний реформатор – 24 канал) дуже красиво сказав: "Якщо ви будуєте демократичну країну, а рівень доходу менший за 5 тисяч доларів за людину, то ви будете обирати авантюристів і артистів",

– наголосив Садовий.

І додав: "А люди – вони ж хочуть шоу, хочуть чуда. Ми, українці, віримо в казки. Де течуть молочні ріки з кисільними берегами, і за одну секунду може все змінитися. Але життя – інакше. Тільки важка системна праця кожного дня дає результат".

Повне інтерв'ю Андрія Садового 24 каналу дивіться тут.

Дивіться відео про Андрія Садового як кандидата у президенти України: