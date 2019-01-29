При каких условиях можно эффективнее "говорить" с Путиным: позиция Садового

О войне на Донбассе и экономической ситуации Украины, о финансировании своей предвыборной кампании и готовности объединиться с другими кандидатами – в прямом эфире 24 канала рассказал мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый.

Как остановить войну на Донбассе и при чем здесь экономика

– Украина должна стать независимой, прежде всего, в экономике, чтобы победить войну с Российской Федерацией. Нужно расширять товарооборот с Евросоюзом, а также увеличивать производство в родной стране.

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– Мы имеем большие залежи собственного газа, но за последние пять лет мы не увеличили его производство, а продолжаем покупать российский газ в той же страны-агрессора, но через Европу. Если мы хотим быть независимой страной, мы должны быть энергетически независимыми.

Если страна экономически сильная то совсем по-другому можно говорить с Путиным и другими президентами мира, ведь есть уважение. А какое уважение к бедной стране, где элита грабит собственный народ?

– Если поехать на подконтрольные территории и пообщаться с жителями Авдеевки, то они ненавидят украинскую власть. Ведь не чувствуют изменений за последние годы, а я хочу, чтобы они были нашими лоббистами.

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Кто финансирует предвыборную кампанию Садового

– Первых 200 тысяч я положил собственных – из семейного бюджета. Мои коллеги из Верховной Рады, например, Олег Лаврик, Лев Пидлесецкий, Татьяна Острикова согласились перечислить средства. Еще ряд моих коллег, предприниматели, айтишники, которые имеют ко мне респект.

– Я обнародую перечень всех лиц, которые перечислили хотя бы 10 гривен в мои выборы.

Объединится ли Садовый на выборах со "старой" властью

– Я всегда оцениваю людей по результатам их труда. Петр Алексеевич и Юлия Владимировна, а также многие другие, при власти уже последние 20 лет. А каков результат? Мы в 1990 году по уровню ВВП были на 60 месте в мире, а сейчас мы – 130. То есть мы 130 в мире по уровню бедности.

Если человек за такое долгое время не смог себя показать во власти на больших должностях, то почему я должен ему верить? Поэтому я всегда стараюсь молодых людей завести в политику.

– Президент есть только один, а если говорить о парламентской кампании, то я сторонник большого объединения всех демократических сил. Мы ведем переговоры с "Гражданской позицией", я призываю к этому и "Силу людей", и Святослава Вакарчука, ведь он занимает активную позицию, и "ДемАльянс". То есть мы все вместе должны идти под одним большим наступлением и побеждать.

Что думает Садовый о Зеленском

– Украинцы переживают за свою страну, но часто разбалансированы и верят в сказки. И если оставлять все так, как есть – это дорога или в никуда, или в пропасть.

– К Зеленскому я отношусь с уважением, потому что он зарабатывал деньги своей головой, а не воровал. Просто он появился на политической орбите уже в самом финале. На него пока не нашли той грязи, которой будут обливать.

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– Когда-то Ли Куан Ю (первый премьер Республики Сингапур и выдающийся реформатор – 24 канал) очень красиво сказал: "Если вы строите демократическую страну, а уровень дохода меньше 5 тысяч долларов за человека, то вы будете выбирать авантюристов и артистов".

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