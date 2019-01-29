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      С кем готов объединиться Садовый на выборах: четкое заявление политика

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      С кем Садовый готов объединиться на выборах
      С кем Садовый готов объединиться на выборах / 24 канал

      Городской председатель Львова и кандидат на пост Президента Украины Андрей Садовый рассказал, готов ли он к объединению на выборах-2019 с представителями прежней системы власти.

      Об этом политик рассказал в эфире 24 канала.

      Читайте также: Кто такой Андрей Садовый: биография кандидата в президенты

      Я всегда оцениваю людей по результатам их труда. Петр Алексеевич и Юлия Владимировна, а также многие другие, при власти уже последние 20 лет. А каков результат? Мы в 1990 году по уровню ВВП были на 60 месте в мире, а сейчас мы – 130. То есть мы 130 в мире по уровню бедности,
      – пояснил кандидат в президенты.

      По его словам, у нас есть умные люди и технологии, которые еще не утрачены, но мы их не используем. Мы только дебатируем. Да, Россия захватила часть нашей территории, но надо их выдавливать отсюда, выдавливать сильной экономикой.

      Если человек за такое долгое время не смог себя показать во власти на больших должностях, то почему я должен ему верить? Поэтому я всегда стараюсь молодых людей завести в политику,
      – сказал Садовый.

      "Президент есть только один, а если говорить о парламентской кампании, то я сторонник большого объединения всех демократических сил. Мы ведем переговоры с "Гражданской позицией", я призываю к этому и "Силу людей", и Святослава Вакарчука, ведь он занимает активную позицию, и "ДемАльянс". То есть мы все вместе должны идти под одним большим наступлением и побеждать", – добавил мэр Львова.

      Андрей Садовый идет в президенты: смотрите видео

      8 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера "Объединение "Самопомич" и городского голову Андрея Садового кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

      вибори 2019
      Выборы президента 2019: главные даты

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Андрей Садовой Анатолий Гриценко Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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