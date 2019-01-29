19:25
29 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вчителі дешевші, ніж солярка. Росіяни вкрали Крим у росіян
      Вєсті Кремля
      22:22, 28 січня
      Вєсті.UA: Росія застрягла у XVI столітті. Неспокійний язик Азарова
      Вєсті.UA
      21:50, 28 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      З ким готовий об'єднатись Садовий на виборах: чітка заява політика

      449 Читать новость на русском
      З ким Садовий готовий об'єднатись на виборах
      З ким Садовий готовий об'єднатись на виборах / 24 канал

      Міський голова Львова та кандидат на посаду Президента України Андрій Садовий розповів, чи готовий він до об'єднання на виборах-2019 з представниками колишньої системи влади.

      Про це політик розповів у ефірі 24 каналу. 

      Читайте також: Хто такий Андрій Садовий: біографія кандидата в президенти

      Я завжди оцінюю людей за результатами їхньої праці. Петро Олексійович і Юлія Володимирівна, а також багато інших є при владі вже останні 20 років. А який результат? Ми в 1990 році по рівні ВВП були на 60 місці у світі, а нині ми – 130. Тобто ми 130 у світі за рівнем бідності,
      – пояснив кандидат у президенти.

      За його словами, в нас є розумні люди та технології, які ще не втрачені, але ми їх не використовуємо. Ми тільки дебатуємо. Так, Росія захопила частину нашої території, але треба їх видавлювати звідси, видавлювати сильною економікою.

      Якщо людина за такий довгий час не змогла себе показати у владі на великих посадах, то чому я маю їй вірити? Тому я завжди стараюсь молодих людей завести в політику,
      – сказав Садовий.

      "Президент є тільки один, а якщо говорити про парламентську кампанію, то тут я є прихильником великого об'єднання всіх демократичних сил. Ми ведемо перемовини з "Громадянською позицією", я закликаю до цього і "Силу людей", і Святослава Вакарчука, адже він займає активну позицію, і "ДемАльянс". Тобто ми всі разом повинні йти під одним великим наступом і перемагати", – додав міський голова Львова. 

      Андрій Садовий іде в президенти: дивіться відео

      8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала лідера "Об'єднання "Самопоміч" та міського голову Андрія Садового кандидатом у Президенти України на виборах 31 березня 2019 року.

      вибори 2019
      Вибори президента 2019: головні дати

      Теги: Президентські вибори 2019 Андрій Садовий Новини України Новини політики Анатолій Гриценко Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      сьогодні , 07:01 День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      Ігор Саджениця 8325
      Небезпечне сміття: що в Україні роблять зі старими батарейками, лампами та електронікою
      сьогодні , 19:01 Небезпечне сміття: що в Україні роблять зі старими батарейками, лампами та електронікою
      Світлана Попова 829
      Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      сьогодні , 18:30 Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      Павло Казарін 344
      Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 18:01 Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 325
      Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
      сьогодні , 17:32 Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
      Тетяна Острікова 502
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук