З ким готовий об'єднатись Садовий на виборах: чітка заява політика

Міський голова Львова та кандидат на посаду Президента України Андрій Садовий розповів, чи готовий він до об'єднання на виборах-2019 з представниками колишньої системи влади.

Про це політик розповів у ефірі 24 каналу.

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Я завжди оцінюю людей за результатами їхньої праці. Петро Олексійович і Юлія Володимирівна, а також багато інших є при владі вже останні 20 років. А який результат? Ми в 1990 році по рівні ВВП були на 60 місці у світі, а нині ми – 130. Тобто ми 130 у світі за рівнем бідності,

– пояснив кандидат у президенти.

За його словами, в нас є розумні люди та технології, які ще не втрачені, але ми їх не використовуємо. Ми тільки дебатуємо. Так, Росія захопила частину нашої території, але треба їх видавлювати звідси, видавлювати сильною економікою.

Якщо людина за такий довгий час не змогла себе показати у владі на великих посадах, то чому я маю їй вірити? Тому я завжди стараюсь молодих людей завести в політику,

– сказав Садовий.

"Президент є тільки один, а якщо говорити про парламентську кампанію, то тут я є прихильником великого об'єднання всіх демократичних сил. Ми ведемо перемовини з "Громадянською позицією", я закликаю до цього і "Силу людей", і Святослава Вакарчука, адже він займає активну позицію, і "ДемАльянс". Тобто ми всі разом повинні йти під одним великим наступом і перемагати", – додав міський голова Львова.

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8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала лідера "Об'єднання "Самопоміч" та міського голову Андрія Садового кандидатом у Президенти України на виборах 31 березня 2019 року.



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