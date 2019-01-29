Жители Авдеевки ненавидят украинскую власть, – Садовый о войне на Донбассе

Украина должна стать независимой, прежде всего, в экономике, чтобы выиграть войну с Российской Федерацией. Нужно расширять товарооборот с Евросоюзом, а также увеличивать производство в родной стране.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал мэр Львова и кандидат в президенты Андрей Садовый.

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"Мы обладаем большими залежами собственного газа, но за последние пять лет мы не увеличили его производство, а продолжаем покупать российский газ у той же страны-агрессора, но через Европу. Если мы хотим быть независимой страной, мы должны быть энергетически независимыми"

По его словам, если страна является экономически сильной, то совсем по-другому можно говорить с Путиным и другими президентами мира, ведь будет уважение.

А какое может быть уважение к бедной стране, где элита грабит собственный народ?,

– отметил кандидат в президенты.

Изменения могут ощущаться сразу же, если прекратить воровские схемы по каждому направлению. Мы имеем большой потенциал, но из-за политической коррупции, он придавлен.

Если поехать на подконтрольные территории и пообщаться с жителями Авдеевки, то они ненавидят украинскую власть. Так как не чувствуют изменений за последние годы, а я хочу, чтобы они были нашими лоббистами,

– добавил политик.

Андрей Садовый идет в президенты: смотрите видео

8 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера "Объединения "Самопомич" и городского голову Андрея Садового кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.