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      Жители Авдеевки ненавидят украинскую власть, – Садовый о войне на Донбассе

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      Кандидат в президенты Андрей Садовый
      Кандидат в президенты Андрей Садовый / 24 канал

      Украина должна стать независимой, прежде всего, в экономике, чтобы выиграть войну с Российской Федерацией. Нужно расширять товарооборот с Евросоюзом, а также увеличивать производство в родной стране.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал мэр Львова и кандидат в президенты Андрей Садовый.

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      "Мы обладаем большими залежами собственного газа, но за последние пять лет мы не увеличили его производство, а продолжаем покупать российский газ у той же страны-агрессора, но через Европу. Если мы хотим быть независимой страной, мы должны быть энергетически независимыми"

      По его словам, если страна является экономически сильной, то совсем по-другому можно говорить с Путиным и другими президентами мира, ведь будет уважение.

      А какое может быть уважение к бедной стране, где элита грабит собственный народ?,
      – отметил кандидат в президенты.

      Изменения могут ощущаться сразу же, если прекратить воровские схемы по каждому направлению. Мы имеем большой потенциал, но из-за политической коррупции, он придавлен.

      Если поехать на подконтрольные территории и пообщаться с жителями Авдеевки, то они ненавидят украинскую власть. Так как не чувствуют изменений за последние годы, а я хочу, чтобы они были нашими лоббистами,
      – добавил политик.

      Андрей Садовый идет в президенты: смотрите видео

      8 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера "Объединения "Самопомич" и городского голову Андрея Садового кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

      КАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОТМЕТИЛСЯ АНДРЕЙ САДОВЫЙ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ИДТИ В ПРЕЗИДЕНТЫ
      •  
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Война на Донбассе Андрей Садовой Война ЦИК Верховная Рада Самопомич
      Источник: 24 канал
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