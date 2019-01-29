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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Мешканці Авдіївки ненавидять українську владу, – Садовий про війну на Донбасі

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      Кандидат в президенти Андрій Садовий
      Кандидат в президенти Андрій Садовий / 24 канал

      Україна має стати незалежною, насамперед, в економіці, аби перемогти війну з Російською Федерацією. Потрібно розширювати товарообіг з Євросоюзом, а також збільшувати виробництво в рідній країні.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова та кандидат в президенти Андрій Садовий.

      Читайте також: Хто такий Андрій Садовий: біографія кандидата в президенти

      "Ми маємо великі поклади власного газу, але за останні п'ять років ми не збільшили його виробництво, а продовжуємо купувати російський газ в тої самої країни-агресора, але через Європу. Якщо ми хочемо бути незалежною країною, ми маємо бути енергетично незалежними"

      За його словами, якщо країна є економічно сильною, то зовсім по-іншому можна говорити з Путіним та іншими президентами світу, адже є повага. 

      А яка є повага до бідної країни, де еліта грабує власний народ?,
      – наголосив кандидат в президенти. 

      Зміни можуть відчуватись зразу ж, якщо припинити злодійські схеми по кожному напрямку. Ми маємо великий потенціал, але через політичну корупцію, він є придавлений.

      Якщо поїхати на підконтрольні території та поспілкуватись з мешканцями Авдіївки, то вони ненавидять українську владу. Адже не відчувають змін за останні роки, а я хочу, щоб вони були нашими лобістами,
      – додав політик. 

      Андрій Садовий іде в президенти: дивіться відео

      8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала лідера "Об'єднання "Самопоміч" та міського голову Андрія Садового кандидатом у Президенти України на виборах 31 березня 2019 року

      ЯКИМИ ЗАЯВАМИ ВІДЗНАЧИВСЯ АНДРІЙ САДОВИЙ ПІСЛЯ РІШЕННЯ ЙТИ У ПРЕЗИДЕНТИ

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Андрій Садовий Самопоміч Верховна Рада ЦВК Війна
      Джерело: 24 канал
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