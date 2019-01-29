Мешканці Авдіївки ненавидять українську владу, – Садовий про війну на Донбасі

Україна має стати незалежною, насамперед, в економіці, аби перемогти війну з Російською Федерацією. Потрібно розширювати товарообіг з Євросоюзом, а також збільшувати виробництво в рідній країні.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова та кандидат в президенти Андрій Садовий.

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"Ми маємо великі поклади власного газу, але за останні п'ять років ми не збільшили його виробництво, а продовжуємо купувати російський газ в тої самої країни-агресора, але через Європу. Якщо ми хочемо бути незалежною країною, ми маємо бути енергетично незалежними"

За його словами, якщо країна є економічно сильною, то зовсім по-іншому можна говорити з Путіним та іншими президентами світу, адже є повага.

А яка є повага до бідної країни, де еліта грабує власний народ?,

– наголосив кандидат в президенти.

Зміни можуть відчуватись зразу ж, якщо припинити злодійські схеми по кожному напрямку. Ми маємо великий потенціал, але через політичну корупцію, він є придавлений.

Якщо поїхати на підконтрольні території та поспілкуватись з мешканцями Авдіївки, то вони ненавидять українську владу. Адже не відчувають змін за останні роки, а я хочу, щоб вони були нашими лобістами,

– додав політик.

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