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      Усі дороги в Україні треба відремонтувати за 5 років, – Садовий

      86 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      А замість асфальтових доріг потрібно будувати бетонні, бо вони мають довший термін експлуатації і рідше потребують поточного ремонту.

      Про це кандидат у президенти України Андрій Садовий розповів у своєму відеоблозі на Youtube.

      "Візьмемо приклад – дорога Київ-Одеса. За останні 15 років на її будівництво та ремонт витратили 1,5 мільярда доларів. Якщо б цю дорогу будували бетонною, а не асфальтною, як зараз, то було б витрачено 350 мільйонів доларів".

      Садовий наводить статистику: за його словами, у Сполучених Штатах до 60 % всіх доріг – бетонні, у Німеччині – 40%. І те, що бетонні дороги мають довший термін експлуатації і потребують менше витрат на поточний ремонт, він називає навіть питанням національної безпеки для України:

      "Тому що для будівництва асфальтних доріг потрібний бітум. Де ми цей бітум сьогодні купляємо? У Росії, Білорусі та Румунії. А якщо ми переходимо на бетонні дороги, то повністю все маємо своє: відходи металургійної промисловості, цемент".

      Оскільки зараз 94% українських доріг потребують ремонту, то кандидат у президенти Андрій Садовий пропонує залучати на це кошти міжнародних фінансових організацій – ЄБРР, ЄІБ, МФК та випускати облігації.

      "Дороги треба відремонтувати за 5 років. Це дасть великий імпульс розвитку економіки – малий, середній бізнес, це нові робочі місця. І найважливіше – ми, таким чином, об’єднаємо Україну", – заявив Андрій Садовий.

      Нагадаємо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Садового кандидатом на посаду Президента України на виборах 31 березня 2019 року. Кандидатуру Садового підтримали партія ДемАльянс та мер Глухова Мішель Терещенко.

      Теги: Новини політики Новини України Андрій Садовий Дороги
      Джерело: 24 Канал
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