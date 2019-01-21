Все дороги в Украине нужно отремонтировать за 5 лет, – Садовый

А вместо асфальтовых дорог нужно строить бетонные, ибо у них более длительный срок эксплуатации и они реже требуют текущего ремонта.

Об этом кандидат в президенты Украины Андрей Садовый рассказал в своем видеоблоге на Youtube.

"Возьмем пример – дорога Киев-Одесса. За последние 15 лет на ее строительство и ремонт потратили 1,5 миллиарда долларов. Если бы эту дорогу строили бетонной, а не асфальтной, как сейчас, то было бы потрачено 350 миллионов долларов".

Садовый приводит статистику: по его словам, в Соединенных Штатах до 60 % всех дорог – бетонные, в Германии – 40%. И то, что у бетонных дорог более длительный срок эксплуатации и они требуют меньше затрат на текущий ремонт, он называет даже вопросом национальной безопасности для Украины:

"Потому что для строительства асфальтных дорог нужен битум. Где мы этот битум сегодня покупаем? В России, Беларуси и Румынии. А если мы переходим на бетонные дороги, то полностью все имеем свое: отходы металлургической промышленности, цемент".

Поскольку сейчас 94% украинских дорог нуждаются в ремонте, то кандидат в президенты Андрей Садовый предлагает привлекать на это средства международных финансовых организаций – ЕБРР, ЕИБ, МФК и выпускать облигации.

"Дороги надо отремонтировать за 5 лет. Это даст большой импульс развитию экономики – малый, средний бизнес, это новые рабочие места. И самое важное – мы, таким образом, объединим Украину", – заявил Андрей Садовый.

Напомним, 8 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Садового кандидатом на должность Президента Украины на выборах 31 марта 2019 года. Кандидатуру Садового поддержали партия ДемАльянс и мэр Глухова Мишель Терещенко.