В России не собираются уступать любому украинскому главнокомандующему, – Цимбалюк

В конфигурации "Порошенко – Тимошенко" вторая, у которой вроде бы высшие рейтинги, более выгодна Кремлю. Однако общая оценка украинских выборов в России не слишком зависит от того, кто на них победит.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал собственный корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк.

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По мнению журналиста, Порошенко куда менее приемлемый для Москвы как победитель выборов: "Ведь в вопросах войны и мира Украина никоим образом не уступила за время его пребывания на главном посту".

Впрочем, в России все делается куда больший акцент на делегитимизацию (непризнание – 24 канал) выборов. Мол, выборы в Украине не могут быть честными,

– отметил Цимбалюк.

И добавил: "По их, россиян, мнению, если Порошенко победит, то выборы не стоит признавать, а если Тимошенко – надо будет посмотреть на ее поведение, и на основании этого делать вывод, признавать или не признавать выборы".

В 2004 Порошенко и Тимошенко были по одну сторону баррикад, в 2019 – по разные

Однако в любом случае никто в России не собирается уступать любому украинскому главнокомандующему,

– подытожил Роман Цимбалюк.

Тем временем российская власть, как говорят украинские разведчики, дополнительно выделила своим спецслужбам 350 миллионов долларов для реализации подрывной деятельности в Украине в 2019 году. Также в России рассчитывают, что любое перезагрузка власти в Украине "повлечет за собой паралич государственного механизма", пока выстроится новая властная вертикаль.



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