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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      В России не собираются уступать любому украинскому главнокомандующему, – Цимбалюк

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      В конфигурации "Порошенко – Тимошенко" вторая, у которой вроде бы высшие рейтинги, более выгодна Кремлю. Однако общая оценка украинских выборов в России не слишком зависит от того, кто на них победит.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал собственный корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк.

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      По мнению журналиста, Порошенко куда менее приемлемый для Москвы как победитель выборов: "Ведь в вопросах войны и мира Украина никоим образом не уступила за время его пребывания на главном посту".

      Впрочем, в России все делается куда больший акцент на делегитимизацию (непризнание – 24 канал) выборов. Мол, выборы в Украине не могут быть честными,
      – отметил Цимбалюк.

      И добавил: "По их, россиян, мнению, если Порошенко победит, то выборы не стоит признавать, а если Тимошенко – надо будет посмотреть на ее поведение, и на основании этого делать вывод, признавать или не признавать выборы".

      Порошенко, Тимошенко

      В 2004 Порошенко и Тимошенко были по одну сторону баррикад, в 2019 – по разные

      Однако в любом случае никто в России не собирается уступать любому украинскому главнокомандующему,
      – подытожил Роман Цимбалюк.

      Тем временем российская власть, как говорят украинские разведчики, дополнительно выделила своим спецслужбам 350 миллионов долларов для реализации подрывной деятельности в Украине в 2019 году. Также в России рассчитывают, что любое перезагрузка власти в Украине "повлечет за собой паралич государственного механизма", пока выстроится новая властная вертикаль.

      Вибори 2019
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      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко СМИ
      Источник: 24 канал
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