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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      У Росії не збираються поступатися будь-якому українському головнокомандувачу, – Цимбалюк

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      У Конфігурації "Порошенко – Тимошенко" друга, у якої начебто вищі рейтинги, є більш вигідною Кремлю. Проте загальна оцінка українських виборів у Росії не надто залежить від того, хто на них переможе.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів власний кореспондент УНІАН у Росії Роман Цимбалюк. 

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      На думку журналіста, Порошенко куди менш прийнятний для Москви як переможець виборів: "Адже у питаннях війни і миру Україна жодним чином не поступилася за час його перебування на головній посаді".

      Утім, у Росії робиться куди більший акцент на делегітимізацію (невизнання – 24 канал) виборів. Мовляв, вибори в Україні не можуть бути чесними,
      – зазначив Цимбалюк.

      І додав: "На їх, росіян, думку, якщо Порошенко переможе, то вибори не варто визнавати, а якщо Тимошенко – треба буде подивитися на її поведінку, і на підставі цього робити висновок, визнавати чи не визнавати вибори".

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      Однак у жодному випадку ніхто у Росії не збирається поступатися будь-якому українському головнокомандувачу,
      – підсумував Роман Цимбалюк.

      Тим часом російська влада, як кажуть українські розвідники, додатково виділила своїм спецслужбам 350 мільйонів доларів для реалізації підривної діяльності в Україні у 2019 році. Також у Росії розраховують, що будь-яке перезавантаження влади в Україні "потягне за собою певний параліч державного механізму", доки вибудується нова владна вертикаль.

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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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