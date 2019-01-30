У Росії не збираються поступатися будь-якому українському головнокомандувачу, – Цимбалюк
У Конфігурації "Порошенко – Тимошенко" друга, у якої начебто вищі рейтинги, є більш вигідною Кремлю. Проте загальна оцінка українських виборів у Росії не надто залежить від того, хто на них переможе.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів власний кореспондент УНІАН у Росії Роман Цимбалюк.
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На думку журналіста, Порошенко куди менш прийнятний для Москви як переможець виборів: "Адже у питаннях війни і миру Україна жодним чином не поступилася за час його перебування на головній посаді".
Утім, у Росії робиться куди більший акцент на делегітимізацію (невизнання – 24 канал) виборів. Мовляв, вибори в Україні не можуть бути чесними,
– зазначив Цимбалюк.
І додав: "На їх, росіян, думку, якщо Порошенко переможе, то вибори не варто визнавати, а якщо Тимошенко – треба буде подивитися на її поведінку, і на підставі цього робити висновок, визнавати чи не визнавати вибори".
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Однак у жодному випадку ніхто у Росії не збирається поступатися будь-якому українському головнокомандувачу,
– підсумував Роман Цимбалюк.
Тим часом російська влада, як кажуть українські розвідники, додатково виділила своїм спецслужбам 350 мільйонів доларів для реалізації підривної діяльності в Україні у 2019 році. Також у Росії розраховують, що будь-яке перезавантаження влади в Україні "потягне за собою певний параліч державного механізму", доки вибудується нова владна вертикаль.
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