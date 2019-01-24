Росія виділила сотні мільйонів доларів на втручання у вибори в Україні, – розвідка

Російська влада додатково виділила своїм спецслужбам 350 мільйонів доларів для реалізації підривної діяльності в Україні у 2019 році.

Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу.

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За його словами, на спецслужби Російської Федерації спрямовані колосальні бюджети, які використовуються великою мірою для реалізації підривної діяльності в Україні.

"Ми отримали інформацію, що Кремль наказав на цей рік додатково виділити 350 мільйонів доларів своїм спецслужбам для роботи по втручанню у вибори в Україні",

– сказав він.

Ці гроші, як пояснив Божок, будуть спрямовані на оплату створення та поширення фейкових новин і підкуп, організацію провокацій, протестів, внутрішньополітичного тиску на керівництво держави, а також для підготовки кібератак.

"Завдання, що стоїть перед усіма спецслужбами Російської Федерації, – "кто угодно, только не Порошенко". На думку російського політикуму, Порошенко єдиний, з ким неможливо домовитися про повернення України в орбіту впливу Росії. Він дійсно намагається ввести Україну в когорту НАТО та ЄС і має кремлівський ярлик "русофоба", – зазначив Божок.

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За даними розвідників, у Росії розраховують, що будь-яке перезавантаження влади в Україні "потягне за собою певний параліч державного механізму", доки вибудується нова владна вертикаль.

До слова, станом на 23 січня 30 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. Тринадцятьох із них Центрвиборчком зареєстрував, шістьом у реєстрації відмовив.