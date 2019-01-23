"Це парад популізму": експерт порадив як раціонально обирати президента України

На офіційному сайті громадського руху "Чесно" можна перевірити політика на причетність до так званих брудних справ, наприклад, кнопкодавство чи прогули. Окрім того, можна подивитися чи не був кандидат у президенти залучений у корупційних схемах. Наприклад, кандидат Юрій Бойко причетний до корупційних розслідувань.

Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив координатор громадського руху "Чесно" Микола Виговський.

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Він зауважив, що виборцям дуже важливо зважено приймати рішення, не довіряти політичній рекламі та засиллю білбордів на вулицях. А також реально вивчати біографії кандидатів. Зокрема на сайті "PolitHub" можна переглянути політичну траєкторію більшості претендентів на президентське крісло.

На думку Миколи, якщо політик часто змінює політичні вподобання – значить він є нестабільним. Також треба зважати на те, хто з якої партії переходив та чому це відбувалося.



Сайт для вивчення кандидатів у президенти України

Якщо політик хоче отримати владу в Україні, нехтуючи Конституцією та законами, то цей він не заслуговує на голос виборців. Треба акцентувати свою увагу на позицію кандидатів, адже він може обіцяти золоті гори, проте не мати чіткої позиції у розв'язанні ґрунтовних питань,

– наголосив Виговський.

Говорячи про Володимира Зеленського, він зазначає, що його висування є наслідком того, що українці втомлені від старої політичної еліти.

Це просто парад популізму. Якщо політики не домовляться між собою про підтримку єдиного кандидата від тієї чи іншої партії, то програють вибори двом українським мастодонтам – Порошенко та Тимошенко – або ж може статися несподіване чудо і перемогу отримає Зеленський,

– додав координатор громадського руху "Чесно".

До слова, станом на 23 січня 30 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. Тринадцятьох із них Центрвиборчком зареєстрував, шістьом у реєстрації відмовив.