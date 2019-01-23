"Это парад популизма": эксперт посоветовал как рационально выбирать президента Украины

На официальном сайте общественного движения "Честно" можно проверить политика на причастность к так называемым грязным делам, например, кнопкодавству или прогулам. Кроме того, можно посмотреть не был ли кандидат в президенты вовлечен в коррупционных схемах. Например, кандидат Юрий Бойко причастен к коррупционным расследованиям.

Об этом в прямом эфире 24 каналу сообщил координатор общественного движения "Честно" Николай Выговский.

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Он отметил, что избирателям очень важно взвешенно принимать решения, не доверять политической рекламе и множеству билбордов на улицах. А также реально изучать биографии кандидатов. В частности, на сайте "PolitHub" можно посмотреть политическую траекторию большинства претендентов на президентское кресло.

По мнению Николая, если политик часто меняет политические предпочтения – значит он является нестабильным. Также надо учитывать, из какой партии переходил и почему это происходило.

Сайт для изучения кандидатов в президенты Украины

Если политик хочет получить власть в Украине, пренебрегая Конституцией и законами, то он не заслуживает голосов избирателей. Надо акцентировать свое внимание на позицию кандидатов, ведь он может обещать золотые горы, но не иметь четкой позиции в решении фундаментальных вопросов,

– отметил Выговский.

Говоря о Владимире Зеленском, он отмечает, что его выдвижение является следствием того, что украинцы устали от старой политической элиты.

Это просто парад популизма. Если политики не договорятся между собой о поддержке единого кандидата от той или иной партии, то проиграют выборы двум украинским мастодонтам – Порошенко и Тимошенко – или может произойти неожиданное чудо и победу одержит Зеленский,

– добавил координатор общественного движения "Честно".

К слову, по состоянию на 23 января 30 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Тринадцать из них Центризбирком зарегистрировал, шести в регистрации отказал.