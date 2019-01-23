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      "Это парад популизма": эксперт посоветовал как рационально выбирать президента Украины

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      На официальном сайте общественного движения "Честно" можно проверить политика на причастность к так называемым грязным делам, например, кнопкодавству или прогулам. Кроме того, можно посмотреть не был ли кандидат в президенты вовлечен в коррупционных схемах. Например, кандидат Юрий Бойко причастен к коррупционным расследованиям.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу сообщил координатор общественного движения "Честно" Николай Выговский.

      Читайте также: Почему так много кандидатов на президентских выборах: неожиданное объяснение

      Он отметил, что избирателям очень важно взвешенно принимать решения, не доверять политической рекламе и множеству билбордов на улицах. А также реально изучать биографии кандидатов. В частности, на сайте "PolitHub" можно посмотреть политическую траекторию большинства претендентов на президентское кресло.

      По мнению Николая, если политик часто меняет политические предпочтения – значит он является нестабильным. Также надо учитывать, из какой партии переходил и почему это происходило.

      Сайт для вивчення кандидатів у президенти України

      Сайт для изучения кандидатов в президенты Украины

      Если политик хочет получить власть в Украине, пренебрегая Конституцией и законами, то он не заслуживает голосов избирателей. Надо акцентировать свое внимание на позицию кандидатов, ведь он может обещать золотые горы, но не иметь четкой позиции в решении фундаментальных вопросов,
      – отметил Выговский.

      Говоря о Владимире Зеленском, он отмечает, что его выдвижение является следствием того, что украинцы устали от старой политической элиты.

      Это просто парад популизма. Если политики не договорятся между собой о поддержке единого кандидата от той или иной партии, то проиграют выборы двум украинским мастодонтам – Порошенко и Тимошенко или может произойти неожиданное чудо и победу одержит Зеленский,
      – добавил координатор общественного движения "Честно".

      К слову, по состоянию на 23 января 30 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Тринадцать из них Центризбирком зарегистрировал, шести в регистрации отказал.

      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Юлия Тимошенко Выборы Президента 2019 Президент Украины Юрий Бойко Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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