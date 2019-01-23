Почему так много кандидатов на президентских выборах: неожиданное объяснение

Избирательная кампания только набирает обороты. Поэтому регистрация кандидатов еще продолжается, а все новые и новые люди подают документы в Центральную избирательную комиссию. Среди кандидатов есть много народных избранников, а также множество новых лиц. К слову, выборы 2019 года уже назвали самыми массовыми по количеству претендентов.

Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала Кристина Бердинских.

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По ее мнению, есть несколько объяснений такому феномену президентства в Украине. Прежде всего надо различать кандидатов, которые действительно стремятся победить, а которые выполняют роль технических кандидатов.

Главная задача технических кандидатов просто оттянуть голоса избирателей у фаворитов кампании, таким образом уменьшив шанс того или иного кандидата на победу. Но подавляющее большинство кандидатов на этот раз рассматривает президентские выборы, как важную ступень для парламентских выборов, которые тоже состоятся в 2019 году,

– отметила Бердинских.

Также она добавила, что в случае, если кандидат наберет много процентов на президентских выборах, шансы у его политической силы на парламентских, тоже неплохие. К тому же, баллотирования в президенты – это присутствие в медиа и увеличение узнаваемости на уровне страны.

Кто может стать Президентом Украины?Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста, владеющий государственным языком и проживающий в Украине в течение десяти последних перед днем ​​выборов лет. Это право реализуется через политические партии, а также путем самовыдвижения. Партия может выдвинуть только одного кандидата.

К слову, по состоянию на 23 января 30 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Тринадцать из них Центризбирком зарегистрировал, шести в регистрации отказал.

Видео полного выпуска видеоблога "Политическая кухня" за 23 января 2019 года