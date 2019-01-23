Чому так багато кандидатів на президентських виборах: неочікуване пояснення

Виборча кампанія лише набирає обертів. Відтак реєстрація кандидатів ще триває, а усе нові й нові люди подають документи до Центральної виборчої комісії. Серед кандидатів є багато народних обранців, а також чимало нових облич. До слова, вибори 2019 року вже назвали наймасовішими за кількістю претендентів.

Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла Крістіна Бердинських.

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На її думку, є кілька пояснень такому феномену президентства в Україні. Насамперед треба розрізняти кандидатів, які дійсно прагнуть перемогти, а які виконують роль технічних кандидатів.

Головна задача технічних кандидатів просто відтягнути голоси виборців у фаворитів кампанії, таким чином зменшивши шанс того чи іншого кандидата на перемогу. Але переважна більшість кандидатів цього разу розглядає президентські вибори, як важливу сходинку для парламентських перегонів, які теж відбудуться 2019 року,

– зазначила Бердинських.

Також вона додала, що у випадку, якщо кандидат набере багато відсотків на президентських виборах, шанси у його політичної сили на парламентських, теж непогані. До того ж, балотування у президенти – це присутність у медіа і збільшення впізнаваності на рівні країни.

Хто може стати Президентом України? Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Це право реалізується через політичні партії, а також шляхом самовисування. Партія може висунути лише одного кандидата.

До слова, станом на 23 січня 30 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. Тринадцятьох із них Центрвиборчком зареєстрував, шістьом у реєстрації відмовив.

Відео повного випуску відеоблогу "Політична кухня" за 23 січня 2019 року