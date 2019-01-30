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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Росія вже готується до втручання у президентські вибори в Україні, – Грицак

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      РФ вже готується до втручання у президентські вибори в Україні
      РФ вже готується до втручання у президентські вибори в Україні / Фото 24 каналу

      Російська Федерація вже готується до втручання у вибори президента України, які відбудуться 31 березня. Кремль буде використовувати різні кібертехнології та намагатися привести до влади свого кандидата.

      Служба безпеки України вивчає можливі напрямки втручання РФ у вибори та готова до таких дій, зазначив голова СБУ Василь Грицак "Прямому".

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      Кремль точно спробує втрутитися у вибори в Україні, адже раніше робив це зі США та африканськими країнами.

      Існує реальний шанс привести до влади в Україні лояльних до Росії людей. І звичайно, РФ робитиме все можливе. Починаючи від кіберпростору і закінчуючи підтримкою проросійських кандидатів, задіянням різних ресурсів на всіх фронтах. І ми вже бачимо ці приготування,
      – зауважив Грицак.

      Проте, СБУ, національна поліція та генеральна прокуратура готові протистояти російському втручанню і знають, звідки Москва може завдати удару.


      Вибори президента 2019: головні дати

      Якими способами РФ буде втручатися у вибори президента в Україні?Найактивніше Москва намагається чинити інформаційну атаку на Україну через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, фінансово підтримує кандидатів і спробує захоплювати виборчі дільниці.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Україна – Росія Новини Росії СБУ Василь Грицак Кібербезпека
      Джерело: 24 Канал
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