Росія вже готується до втручання у президентські вибори в Україні, – Грицак

Російська Федерація вже готується до втручання у вибори президента України, які відбудуться 31 березня. Кремль буде використовувати різні кібертехнології та намагатися привести до влади свого кандидата.

Служба безпеки України вивчає можливі напрямки втручання РФ у вибори та готова до таких дій, зазначив голова СБУ Василь Грицак "Прямому".

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Кремль точно спробує втрутитися у вибори в Україні, адже раніше робив це зі США та африканськими країнами.

Існує реальний шанс привести до влади в Україні лояльних до Росії людей. І звичайно, РФ робитиме все можливе. Починаючи від кіберпростору і закінчуючи підтримкою проросійських кандидатів, задіянням різних ресурсів на всіх фронтах. І ми вже бачимо ці приготування,

– зауважив Грицак.

Проте, СБУ, національна поліція та генеральна прокуратура готові протистояти російському втручанню і знають, звідки Москва може завдати удару.



Вибори президента 2019: головні дати

Якими способами РФ буде втручатися у вибори президента в Україні?Найактивніше Москва намагається чинити інформаційну атаку на Україну через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, фінансово підтримує кандидатів і спробує захоплювати виборчі дільниці.