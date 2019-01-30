Россия уже готовится к вмешательству в президентские выборы в Украине, – Грицак

Российская Федерация уже готовится к вмешательству в выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта. Кремль будет использовать различные кибертехнологии и стараться привести к власти своего кандидата.

Служба безопасности Украины изучает возможные направления вмешательства РФ в выборы и готова к таким действиям, отметил председатель СБУ Василий Грицак "Прямом".

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Кремль точно попытается вмешаться в выборы в Украине, ведь раньше делал это с США и африканскими странами.

Существует реальный шанс привести к власти лояльных к России людей. И конечно, РФ будет делать все возможное. Начиная от киберпространства и заканчивая поддержкой пророссийских кандидатов, задействованием различных ресурсов на всех фронтах. И мы уже видим эти приготовления,

– отметил Грицак.

Однако СБУ, национальная полиция и генеральная прокуратура готовы противостоять российскому вмешательству и знают, откуда Москва может нанести удар.

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Какими способами РФ будет вмешиваться в выборы президента в Украине?

Активнее всего Москва пытается совершить информационную атаку на Украину через экраны телевизоров. Кроме того, она использует информационную пропаганду, киберпровокации, финансово поддерживает кандидатов и попытается захватывать избирательные участки.