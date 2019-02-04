Эксперт рассказал, возможно ли масштабное наступление России на Украину после выборов

Россия изо всех сил постарается повлиять на выборы в Украине и будет использовать для этого различные тактики – и она может сделать немало. Однако Москва не станет рисковать, открывая прямое наступление на Украину, потому что у нее нет таких ресурсов.

Россия имеет достаточное количество подразделений для такой военной операции, рассказал аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский виданюю "Радио Свобода".

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Однако эксперт отмечает, что Россия не будет рисковать, потому что «для нее слишком много неизвестных». В частности, в прямых военных действиях могут принять участие войска США и НАТО. Такое развитие событий – большой риск для Кремля.

В России, возможно, был шанс прибегнуть к таким действиям в самом начале конфликта, но сейчас уже на протяжении более четырех лет Украина имела время для развития своего военного потенциала, имеется западная поддержка: как в сфере безопасности, так и экономическая, осуществляется давление на Россию – и это только увеличивает цену,

– пояснил он.

Чаусовский считает, что Россия не намерена аннексировать всю Украину – для этого у нее просто нет ресурсов.

"Поэтому конечная цель России состоит в том, чтобы по сути помешать западной интеграции Украины, подорвать усилия властей, попытаться заблокировать движение Украины в сторону Запада", – добавил эксперт.

По его мнению, в случае полномасштабного военного вмешательства Россия получит противоположный результат. При этом аналитик добавляет, что Москва может решиться на такие действия в случае серьезной угрозы со стороны Украины, как, к примеру, ее вступление в НАТО.

Министр внутренних дел Арсен Аваков имеет схожее мнение. Он считает, что Россия не начнет полномасштабную войну против Украины в период президентских выборов, поскольку не имеет для этого реальных возможностей. Кремль будет ждать результатов голосования, чтобы попытаться договариваться уже с новоизбранным президентом или искать компромиссы.